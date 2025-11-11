B1 Inregistrari!
Ciprian Ciucu, în război cu dezvoltatorii imobiliari. Ce propune pentru Primăria Capitalei (VIDEO)

Adrian A
11 nov. 2025, 17:42
Sursa Foto: facebook - Ciprian Ciucu
Cuprins
  1. Ciucu, val de procese cu dezvoltatorii imobiliari
  2. Ce le cere Ciucu dezvoltatorilor imobiliari

Ciprian Ciucu a dezvăluit în această dimineață că are un proces cu un dezvoltator imobiliar în care i se cer despăgubiri de 27 de milioane de euro. Candidatul PNL spune că nu e singurul proces cu dezvoltatorii imobiliari.

Ciucu, val de procese cu dezvoltatorii imobiliari

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei spune că are 25 de procese cu dezvoltatorii imobiliari. Însă recordul despăgubirilor cerute este de 27 de milioane de euro.

„Am cerut o sinteză. În momentul de față am 25 de procese cu dezvoltatorii. Mâine la prânz mă văd cu avocații să văd care e strategia de apărare. Majoritatea proceselor cu dezvoltatorii le-am câștigat. Sunt unii primari care spun că nu semnează, pentru că nu dă bine. Apoi se ajunge în justiție și semnează. Că i-a obligat justiția. Faptul că am câștgat aceste procese, înseamnă că am apărat cetățenii. Nu vreau să opresc proiecte cu orice preț, dar trebuie să avem în vedere binele orașului. Să apărăm interesele cetățeanului.”, a declarat Ciprian Ciucu în exclusivitate pentru B1 TV

Ce le cere Ciucu dezvoltatorilor imobiliari

Candidatul PNL la Primăria Capitalei cere de la cei care construiesc sau care vor să construiască în București două lucruri. Să nu se mai bată să construiască în zone protejate, cum ar fi, de exemplu, spune Ciucu, parcul IOR. Și să cconstruiască efectiv doar pe jumătate din suprafețele obținute, iar restul să fie destinate utilităților publice de care trebuie să se bucure orice cartier. Să scăpăm de blocurile lipite unul de altul, fără străzi, fără parcări. Nu mai vorbim de școli, dispensare medicale sau centre comerciale.

„Nu am probleme ca în zonele industriale să se construiască. Dar să se construiască cu utilități cu tot. Cu școală, cu grădiniță, cu centre comerciale, cu dispensar medical, cu secție de poliție. Problema mea e cu construcțiile în zone protejate. Care sunt multe în Capitală. Iar un exemplu este parcul IOR.

Zonele destructurate, acele zone industriale. Dorim dezvoltarea Capitalei pe verticală, nu pe orizontală. E neproductiv să construiești case la marginea Bucureștiului, ca să vii cu mașina la serviciu. De aia e bine se ne dezvoltăm pe verticală, să fim aliniați la transportul în comun. Și e mai ușor și la termie. Una e să încălzești un bloc de 9-10 etaje, alta e să duci utilități pentru 100 de case. Așa se întâmplă în toate orașele civilizate din toată Europa.

Orice proiect rezidențial trebuie să aibă cel mult 55% construcție. Restul suprafeței să fie dedicată funcțiunilor urbane.”, a explicat Ciprian Ciucu la emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin.

