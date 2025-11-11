B1 Inregistrari!
Ciprian Ciucu nu e de acord cu desființarea sectoarelor în Capitală: „Ar colapsa orașul”. Ce spune despre ideea de a uni Bucureștiul cu Ilfovul (VIDEO)

Ana Maria
11 nov. 2025, 19:35
Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook
Cuprins
  1. Ce spune Ciprian Ciucu despre desființarea sectoarelor 
  2. Cum vede Ciprian Ciucu relația dintre București și Ilfov

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidat PNL la Primăria Capitalei, consideră că desființarea sectoarelor din București este o idee nepotrivită și „un nonsens”. Edilul susține că un oraș cu complexitatea Capitalei necesită două niveluri administrative pentru a funcționa corect.

Declarațiile le-a făcut în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV.

Ce spune Ciprian Ciucu despre desființarea sectoarelor 

În locul desființării, Ciucu vorbește despre necesitatea unei reglări clare a competențelor între Primăria Capitalei și sectoare, pentru a evita suprapunerile și a optimiza funcționarea serviciilor publice.

“Sunt oameni care nu știu administrație publică și nu înțeleg că un oraș de dimensiunea și de complexitatea Bucureștiului are nevoie de două niveluri administrative.

Evident că are nevoie, în același timp, pentru că este spaghetizat, de o reglare de competențe, ceea ce face Primăria Capitale, ceea ce fac sectoarele.

Dar, în acest moment, dacă am desfința, efectiv, sectoarele, ar colapsa orașul. Imaginați-vă că, vă dau un exemplu: S-a dat la sectoare managementul deșeurilor, pentru că Primăria Capitalei nu avea capacitatea să mai ridice gunoiul, era prea mare orașul.

Imaginați-vă că în Sectorul 6 sunt 70 de unități de învățământ, în Cluj sunt 50. Nu ai o administrație la nivel de PMB care să-ți facă … E un fel de management al proprietății pentru 400 de școli din București. N-ai cum. Dacă vrei să vii și să aduci ordine în administrație, atunci faci o matrice și spui ce tipuri de competențe legale are Primăria Capitalei, ce responsabilități, ce necesar de investiții pe acele servicii publice pe care le are să gestioneze, le împați cu sectoarele și bugetul trebuie să urmeze competențele”, a explicat primarul Sectorului 6.

Întrebat dacă este de acord cu desfințarea sectoarelor, Ciucu a răspuns categoric: “Este un nonsens”.

Cum vede Ciprian Ciucu relația dintre București și Ilfov

Referitor la ideea de a uni Bucureștiul cu județul Ilfov, Ciucu susține că este nevoie de un nivel clar de guvernanță pentru a soluționa haosul administrativ existent între cele două entități.

„Trebuie să găsim un nivel de guvernanță, pentru că, în momentul de față, este un haos între București și Ilfov, și multe din problemele noastre din București vin din Ilfov, ca să fie foarte, foarte clar”, a mai declarat Ciucu.

Ciprian Ciucu
