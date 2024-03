Nicușor Dan, bilanț la PMB: Am schimbat 110 km de conducte, mai mult decât primarii PSD în 12 ani, am cumpărat 100 de tramvaie, 100 de autobuze electrice și 100 de troleibuze, am scos Primăria din falimentul în care a băgat-o PSD-ul (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a prezentat, luni, realizările din timpul mandatului său.

Nicușor Dan a prezentat realizările sale la Primăria Capitalei

Pe listă figurează schimbarea de conducte de termoficare, achiziția și punerea în circulație de tramvaie, autobuze electrice și troleibuze, repararea unor poduri, investiții în spitale, oprirea mafiei imobiliare, investiții în câteva parcuri sau finalizarea stației de epurare Glina, blocată de 34 de ani.

Bilanțul lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei:

Am schimbat 110 km de , mai mult decât primarii PSD în 12 ani.

Am cumpărat din bani europeni 100 de tramvaie, 100 de autobuze electrice și 100 de troleibuze. Utilizarea transportului public a crescut cu 40%.

Am contractat modernizarea a 50 km de șină de tramvai și extinderea rețelei cu 15 km

în care a băgat-o PSD-ul

Am oprit . Justiția ne-a dat dreptate de sute de ori. Planificăm Bucureștiul ca pe un oraș european – pe baze legale.

Am investitit și finalizat stația de epurare Glina, blocată de 34 de ani.

Am investit și terminat Podul Doamna Ghica.

Am reparat Podul Grant.

Am expertizat 28 de poduri și pasaje.

Am refăcut 20 de locuri de joacă și de sport. Alte 30 de locuri de joacă au documentația asigurată pentru finanțare.

Am refăcut spațiile verzi din Parcul Cișmigiu.

Am reparat sistemele de irigații ale spațiilor verzi.

Reparăm podul mare și am terminat de reparat 40.000 de metri pătrați de alei ale Parcului Tineretului.

Am renovat secțiile de Chirurgie și Urologie ale Spitalului Colentina.

Am deschis șantierul pentru Banca de țesuturi, proiect medical de importanță națională.

Terminăm curând și dăm în folosință ambulatorul Spitalului ”Victor Babeș”.

Am întărit comunitatea prin programul cultural „Străzi Deschise”, la care au participat două milioane de bucureșteni.

Peste 5.000 de câini fără stăpân și-au găsit o familie în urma târgurilor de adopții organizate de Primăria Capitalei.

Nicușor Dan: Îi îndemn pe toți bucureștenii să compare ce am făcut noi în 3 ani cu ce au făcut PSD-iștii în 12 ani

Recent, răspunzând acuzațiilor formulate de PSD și PNL, acum partide aliate, să compare nu promisiunile candidaților la Primăria Capitalei, ci ce a făcut el în 3 ani și jumătate de mandat cu ce au făcut fostele administrații PSD în 12 ani.

„Să spui că vei face e ceva foarte simplu. În opinia mea, și ăsta e îndemnul meu pentru toți bucureștenii indiferent că simpatizează un partid sau altul, e să se informeze înainte de alegerile astea și să compare ce am făcut noi în trei ani cu ce au făcut ei în 12 ani. Câte fonduri europene am adus noi, câte au adus ei, câți km de conducte au schimbat ei, câți am schimbat noi, câte autobuze am adus noi… Toate lucrurile astea sunt foarte simplu de măsurat. Asta e bătălia. E mai realist să vezi ce au făcut oamenii ăștia concret în administrație decât cine spune mai frumos”, a declarat Nicușor Dan, pentru B1 TV.