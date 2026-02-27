Ședință la guvern având ca temă adoptarea unor măsuri menite să reducă riscul de și a TVA, în special pentru produsele energetice,

Ședință de guvern convocată de Ilie Bolojan

a convocat miniștrii, vineri, pentru a discuta mai multe acte normative care vizează, între altele, modificări în domeniul fiscal-bugetar. Astfel, a fost stabilit un plafon maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu, precum şi al cheltuielilor de cazare şi deplasare ale prefecţilor şi subprefecţilor pentru acest an. Totodată, în această ședință de guvern vo fi adoptate măsuri de promovare a producerii de biometan.

Un proiect de ordonanță modifică şi completează mai multe acte normative în materie fiscal-bugetară. Sunt prevăzute măsuri de reducere a riscului privind neplata accizelor şi TVA către . Reglementarea are în vedere operatori economici care desfăşoară activităţi în domeniul comercializării produselor accizabile, cu preponderenţă produse energetice.

Actul normativ mai prevede, printre altele, că vor fi stabilite, prin ordin comun al preşedintelui și al preşedintelui Autorităţii Vamale Române, condiţiile pentru obţinerea atestatului de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice, tutun prelucrat şi produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat, păcură şi biocombustibili.

Un alt proiect modifică şi completează unele acte normative în domeniul energiei, în vederea promovării producerii de biometan. Acesta stabilește măsuri care să faciliteze producerea, injectarea, transportul şi comercializarea acestuia. Sunt prevăzute obligaţiile şi drepturile producătorilor de biometan, precum şi responsabilităţile tehnice şi financiare aferente injectării biometanului în sistemele de transport şi distribuţie a gazelor naturale.

Sume mai mari pentru despăguniri

În această ședință de guvern se va discuta și un proiect de hotărâre care prevede suplimentarea sumei alocate pentru despăgubirea proprietarilor imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii la cariera Tismana I, judeţul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit.

Va fi modificată hotărârea privind încadrarea în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice.

Un alt proiect aflat pe ordinea de zi stabilește că, în anul 2026, pentru fiecare funcţie de prefect, respectiv de subprefect, plafonul maxim al cheltuielilor pentru locuinţa de serviciu, cazare şi deplasarea dus-întors între municipiul în care îşi are sediul instituţia prefectului şi localitatea de domiciliu va fi de 18.000 lei anual, respectiv 1.500 lei lunar.

În situaţia în care chiria stabilită depăşeşte plafonul maxim, suma decontată nu va putea depăşi valoarea acestuia.