Ciprian Ciucu a semnat pactul pentru salvarea parcului IOR

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la , a anunţat, marţi, că a semnat . El susține că este nevoie ca Municipalitatea să se implice în recuperarea acestei zone verzi.

Candidatul PNL pentru funcția de primar general al municipiului București a anunțat că a semnat pactul pentru salvarea Parcului IOR. Ciprian Ciucu consideră că acest parc poate fi recuperat, pentru bucureșteni. El a apreciat spiritul comunității locale care s-a mobilizat și a împiedicat dezvoltatorii imobiliari să construiască în această zonă.

„Lupta pentru acest important parc al Bucureştiului situat în Sectorul 3 NU este pierdută şi niciun efort nu trebuie precupeţit pentru a salva ceea ce mai este de salvat! Faptul că încă nu au apărut dezvoltări imobiliare în parc este doar meritul comunităţii, al oamenilor care s-au organizat şi care şi-au apărat parcul smuls, prin combinaţii avocăţeşti, din patrimoniul verde al Bucureştiului”, a declarat Ciprian Ciucu.

Potrivit spuselor sale, dau dovadă de sfidare față de cetățeni, continuând să taie ilegal arborii din parc pentru a-l transforma într-un teren propice construcțiilor.

„Sfidarea acelora care au pus mâna pe cele aproape 12 hectare de parc continuă: tăierile ilegale sunt la ordinea zilei, iar cetăţenii care îşi apară parcul unde au copilărit şi unde ar dori să îşi crească copiii sunt ameninţaţi şi persiflaţi pe fondul impasivităţii autorităţii locale”, a scris Ciucu, pe Facebook.

Primăria Capitalei trebuie să preia lupta pentru salvarea parcului

Ciprian Ciucu a declarat că Primăria Capitalei trebuie să îşi asume „lupta în justiţie” pentru recuperarea parcului IOR. Totodată, a arătat candidatul PNL, este nevoie ca Municipalitatea să vină cu soluţii alternative care să permită menținerea acestei în integralitatea sa. În acest sens a amintit procesul de finalizare a PUG-ului şi introducerea terenului în categoria zonelor neconstruibile.

De asemenea, Ciprian Ciucu propune elaborarea unor studii de fezabilitate pentru parcele mai mici care să facă „digerabilă” pentru buget exproprierea etapizată. Aceasta ar trebui să se deruleze pe o perioadă mai lungă de timp. El a dat ca exemplu, soluția aplicată în cazul exproprierii terenului de la Serele militare din Prelungirea Ghencea.