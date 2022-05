Ciprian Teleman, primul mesaj oficial după demisia din USR, cea mai recentă controversă din partid: „Nu am vrut să fie public dar a devenit public”

Ciprian Teleman, fost ministru al Digitalizării și fost președinte al organizației PLUS Ilfov, a anunțat oficial că a demisionat din USR. Este din al treilea partid ca reprezentare în Parlamentul României și vine în contextul în care alegerile interne par să fi lăsat urme adânci și există tot mai multe zvonuri că Dacian Cioloș urmează să lanseze un nou proiect politic.

Ciprian Teleman: „Nu am vrut să fie public dar a devenit public. Mă retrag din USR”

„Nu am vrut să fie public dar a devenit public. Mă retrag din USR. Aș vrea să spun care sunt motivele pentru a nu lăsa loc speculațiilor. În acest moment USR are resursele necesare pentru a-și urma linia politică și fără contribuția mea”, a scris fostul ministru, sâmbătă, pe Facebook.

Ciprian Teleman susține că nu crede „în politica forței”.

„Am intrat în politică și pentru a schimba imaginea politicianului într-una a decenței și a dedicării pentru interesul public. A fost primul mesaj pe care l-am transmis colegilor din MCID, că vreau să fim o instituție care își servește clienții. Nu cred în politica forței, cred în cea a dialogului și a consensului. Am contribuit la organizarea PLUS cu experiența dobândită în activitatea profesională. Am pledat necondiționat pentru fuziunea cu USR și cred în continuare că exploatarea complementarității celor două partide ar fi generat o valoare mai mare”, a adăugat omul care până la fuziunea cu USR a ocupat funcția de președinte al organizației PLUS Ilfov.

El a fost, totodată, ministru al Digitalizării în guvernul Cîțu.

„Am înființat un minister pentru următorii 20 de ani în condiții politice complicate. Am lăsat două componente importante în PNRR, cea de digitalizare și cea de internaționalizare a cercetării, construite cu contribuția unor oameni extraordinari cărora le rămân recunoscător.

Nu am nicio ranchiună sau vreun resentiment. Dimpotrivă, apreciez calitățile colegilor cu care am fost în Guvern și a multor colegi din USR PLUS. Am învățat din sfaturile sau din criticile lor”, a mai spus Ciprian Teleman.

Ciprian Teleman le-a urat succes celor din USR.

„Cred că politica are nevoie în continuare de resurse din afara ei. Are nevoie de specialiști în politici publice, în reformarea administrației, în digitalizare, în justiție, în sănătate. Are nevoie și de voci vehemente care să semnaleze abuzurile. Experiența pe care am acumulat-o rămâne disponibilă celor care vor propune proiecte coerente de modernizarea a României. Succes, USR, succes celor care cred în viitorul României!”, a conchis Ciprian Teleman.