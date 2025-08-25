B1 Inregistrari!
Ciucu poate repeta scenariul Polițeanu: sondajele neasumate nu reflectă votul real

25 aug. 2025, 12:14
Ciucu poate repeta scenariul Polițeanu: sondajele neasumate nu reflectă votul real
Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook

Cel mai recent sondaj INSCOP îl plasează pe Ciprian Ciucu ca fiind cel mai bine poziționat candidat de dreapta în București, aflat în competiție directă cu Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei.

În replică la acest sondaj, de care se știa de câteva zile, a apărut o cercetare CURS neasumată, care îl arată pe Ciprian Ciucu la doar 11%, pe locul patru. Documentul nu este asumat nici de institut, nici de vreo formațiune politică, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la veridicitatea cifrelor și la posibile intenții de manipulare.

Precedentul de la Ploiești din 2024 arată cât de mult se pot înșela asemenea așa-zise estimări: atunci, un sondaj CURS neasumat îl credita pe Andrei Volosevici cu 46% și pe Mihai Polițeanu cu doar 2%. Rezultatul real a fost exact invers: Polițeanu a câștigat primăria cu peste 25%, iar Volosevici a ajuns abia pe locul trei, cu circa 19%.

