Claudiu Năsui (USR) dă în judecată Antena 3, după ce postul TV a spus că el e urmărit penal: „Fake News! / Am fost foarte atent ce semnez, cred că am deranjat foarte mulți oameni / Cât am fost ministru, presiunea era la ordinea zilei” (VIDEO)

Deputatul Claudiu Năsui, vicepreședinte USR și fost ministru al Economiei, a anunțat că va da în judecată Antena 3 CNN pentru un fake news pe care postul de televiziune l-a dat luni seară.

Antena 3 CNN a prezentat ca exclusivitate date conform cărora Năsui este urmărit penal pentru favorizarea infractorului, ascunderea sau distrugerea de probe din anchetă şi neglijenţă în serviciu. Postul TV a mai transmis că Năsui, atunci când era ministru, a trimis Corpul de control la o companie din subordine, dar și să verifice achizițiile din minister, dar apoi a refuzat să semneze rapoartele.

În cazul prezentat de Antena 3 CNN drept o mare „exclusivitate”, „a fost deranjat un pensionar special pus de Virgil Popescu în tot felul de consilii de administrație, inclusiv în CA Romarm, care a fost înlocuit de Claudiu Năsui”, a transmis USR, în schimb.

Marți, Claudiu Năsui a declarat, pentru B1 TV, că totul e o minciună lansată pentru a distrage atenția publică de la dosarul Romarm, cel privind livrarea de măști neconforme de către firma familiei Pițurcă spitalelor MInisterului Apărării.

Năsui a precizat că luni , pentru că vrea să ajute Justiția să-și facă treaba. El a mai precizat că, din postura de ministru, mereu a depus plângeri când a descoperit lucruri pe care le-a considerat nelegale.

Claudiu Năsui a vorbit apoi din nou despre demersurile sale de a face curățenie în minister și companiile din subordine, dar și despre pentru a renunța la aceste planuri.

Năsui: Fake news-ul despre mine, menit să distragă atenția de la scandalul Romarm

„În primul rând, nu cred că-i o coincidență că minciuna aceasta a părut fix în ziua în care am fost la DNA, în calitate de martor, în dosarul Romarm. Cred că e o tentativă de distragere a atenției publice și o să dau în judecată postul de televiziune care a făcut acest fake news.

Nu mă las intimidat, nu e prima campanie de presă bazată pe minciuni împotriva mea, nu cred că va fi nici ultima. Continui lucrurile pe care le-am început. Pot doar să-mi imaginez cât de mult deranjează pe oameni foarte sus puși lucruri pe care le-am spus și public, unele dintre ele”, a declarat fostul ministru, pentru B1 TV.

Acesta a mai susținut că fake news-ul e menit să distragă atenția de la scandalul Romarm, „să nu se mai vorbească despre Romarm, achiziția de echipamente, să fie denaturat adevărul”, iar cei implicați „să meargă pe sub radar”.

El a precizat că mereu va colabora cu organele de anchetă penală: „Sunt un fan al justiției, consider că-și face treaba și e bine să și-o facă în continuare, și orice pot să fac să ajut, o voi face”.

Năsui: „A semna orice vine pe masă, ca primarul cum se spune, nu e o virtute, e un lucru rău”

Năsui a repetat apoi că atunci când a fost ministru a depus plângeri de fiecare dată când a descoperit ceva ce a considerat ca fiind ilegal.

Întrebat despre documentul la care a făcut referire Antena 3 CNN, acesta a răspuns: „Nu am primit acel document. Culmea, că l-am cerut celor care l-au prezentat pe post trunchiat. Deci nu știu exact despre ce-i vorba. Nu semnam orice. A semna orice vine pe masă, ca primarul cum se spune, nu e o virtute, e un lucru rău și am nevoie de detalii să știu despre ce e vorba, dar da, nu semnez orice și dacă semnam orice, lucrurile ale greșite pe care le-aș fi semnat ar fi fost îndreptățite să fie condamnate public. Dar s-a întâmplat fix opusul: am fost foarte atent ce semnez, ce am dat mai departe către organele de anchetă penală și cred că am deranjat foarte mulți oameni”.

Năsui (USR): „Cât am fost ministru, presiunea era la ordinea zilei”

Năsui a confirmat că a dispus începerea unor controale la Romarm. Numai că USR a fost apoi scos de la guvernare, iar acum el nu știe dacă succesorii săi la minister, Virgil Popescu (PNL), apoi Florin Spătaru (PSD) au mai continuat aceste demersuri.

„Cât am fost ministru, presiunea era la ordinea zilei și prin telefoane de la varii personaje politice, până la amenințări mai mult sau mai puțin voalate, până la proteste în stradă orchestrate clar politic, atacuri de presă cât cuprinde. Ele au existat cât se poate de public. Nu mă plâng, nu mă vaiet, asta e lupta la care ne-am înhămat și e un episod din ea, să trecem prin genul acesta de minciuni”, a continuat vicepreședintele USR.

El a respins apoi speculațiile că a ieșit acum să vorbească pentru că i s-ar fi retras sprijinul din partea unor zone de influență: (râde) „Habar n-am despre ce sprijin, pentru ce și despre ce zone de influență e vorba. Sunt deputat și vicepreședinte USR. Nu se va schimba nimic în viitorul apropiat privitor la cele două calități, nu știu despre ce altceva ar putea fi vorba”.