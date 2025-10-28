Claudiu Năsui, deputat USR, a transmis un mesaj prin care a anunțat că a depus un proiect de desființare a pensiilor speciale ale primarilor.
Subiectul pensiilor magistraților a creat o adevărată controversă în rândul, atât al cetățenilor români, cât și al clasei politice. Totuși, deputatul USR atrage atenția asupra pensiilor speciale, de care „Guvernul nu se atinge”.
Claudiu Năsui a explicat că, deși a fost creată o adevărată vâlvă, cu privire la pensiile magistraților, de fapt acestea ar reprezenta numai 8% din totalul de 1,5 miliarde de lei pe care statul român le-a cheltuit luna trecută pe pensiile speciale.
„Dacă Guvernul tot a crescut taxele și a generat creșteri în lanț de prețuri, atunci ar trebui să taie și de la politicieni. Nu de alta, dar deocamdată de la ei nu a tăiat nimic. Luna trecută, statul a dat 1,5 miliarde de lei pe pensii speciale. Din această sumă, pensiile speciale ale magistraților reprezintă doar 8%. Da, toată lupta din Guvern/coaliție și de la CCR a fost pentru doar 8% din problemă. Pe acestea nu a reușit nici măcar Guvernul Boc să le taie, care până acum e singurul Guvern care chiar a tăiat pensii speciale. Restul pensiilor speciale, însă, pot fi tăiate. Dar de ele Guvernul nu se atinge”, a scris Năsui pe Facebook.
Deputatul USR a aruncat o informație, potrivit căreia de fapt este un scenariu fictiv cel în care Guvernul nu își dorește existența pensiilor speciale ale primarilor. Conform lui Claudiu Năsui, s-ar dori aceste pensii, însă este o strategie amânarea lor, doar pentru a avea o „plasă de salvare”.
„Pensiile speciale ale primarilor n-au intrat în vigoare până acum pentru că fiecare guvern a tot amânat aplicarea lor. Dar de ce fac asta și nu abrogă direct legea? Pentru că vor să pară că nu sunt de acord cu pensiile speciale, dar și le doresc. Așa că vor să intre în vigoare cu mâna CCR. Motivul va fi că nu poți amâna la nesfârșit aplicarea unei legi. Un lucru corect. Și un lucru pe care CCR l-a mai spus. După care Guvernul va da din umeri și va spune: ‘N-avem ce face. Ne obligă CCR să dăm pensii speciale și la primari. Noi n-am vrut, dar ne obligă ei’. Eu vă propun să nu ajungem acolo. De aceea am depus un proiect de desființare a pensiilor speciale ale primarilor de pe acum. Tocmai ca să eliminăm riscul că vor intra în vigoare prin CCR. Vă voi ține la curent dacă Guvernul Bolojan îl susține sau nu. Și, evident, cu votul în Parlament al fiecărui partid”, a mai precizat Claudiu Năsui.