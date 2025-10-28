Claudiu Năsui, a transmis un mesaj prin care a anunțat că a depus un proiect de desființare a pensiilor speciale ale primarilor.

Subiectul pensiilor magistraților a creat o adevărată controversă în rândul, atât al cetățenilor români, cât și al clasei politice. Totuși, deputatul USR atrage atenția asupra pensiilor speciale, de care „Guvernul nu se atinge”.

Năsui: „ Restul pensiilor speciale pot fi tăiate”

Claudiu Năsui a explicat că, deși a fost creată o adevărată vâlvă, cu privire la pensiile magistraților, de fapt acestea ar reprezenta numai 8% din totalul de 1,5 miliarde de lei pe care statul român le-a cheltuit luna trecută pe pensiile speciale.

„Dacă Guvernul tot a crescut taxele și a generat creșteri în lanț de prețuri, atunci ar trebui să taie și de la politicieni. Nu de alta, dar deocamdată de la ei nu a tăiat nimic. Luna trecută, statul a dat 1,5 miliarde de lei pe pensii speciale. Din această sumă, pensiile speciale ale magistraților reprezintă doar 8%. Da, toată lupta din Guvern/coaliție și de la CCR a fost pentru doar 8% din problemă. Pe acestea nu a reușit nici măcar Guvernul Boc să le taie, care până acum e singurul Guvern care chiar a tăiat pensii speciale. Restul pensiilor speciale, însă, pot fi tăiate. Dar de ele Guvernul nu se atinge”, a scris Năsui pe

Claudiu Năsui: „Vor să pară că nu sunt de acord cu pensiile speciale, dar și le doresc”

Deputatul USR a aruncat o informație, potrivit căreia de fapt este un scenariu fictiv cel în care Guvernul nu își dorește existența pensiilor speciale ale primarilor. Conform lui Claudiu Năsui, s-ar dori aceste pensii, însă este o strategie amânarea lor, doar pentru a avea o „plasă de salvare”.