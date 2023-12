Claudiu Năsui (USR): Statul n-a avut niciodată în istoria lui mai mulți angajați decât are acum. Cheltuielile sunt tot mai mari. De la 1 ianuarie, va fi prăpăd cu creșterea taxelor (VIDEO)

Deputatul Claudiu Năsui, vicepreședinte USR și fost ministru al Economiei, a declarat marți, pentru B1 TV, că nu s-a făcut nicio reducere de cheltuieli, ba dimpotrivă, și că numărul de angajați la stat e acum cel mai mare din istorie. Prin urmare, promisiunile guvernanților PSD-PNL că vor stânge cureaua au rămas fix asta – promisiuni.

Năsui a mai afirmat că de la 1 ianuarie va fi prăpăd cu . Unele au crescut deja, dar cele mai importante majorări se vor produce la începutul anului viitor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Gabriela Mihai și Alex Vlădescu.

Reducerea de cheltuieli ale statului, doar o promisiune

„În primul rând, și vedem și noi cum a evoluat numărul de angajați la stat și vedem că, de fapt, această strângere a curelei e ca la black friday: mai întâi crești prețul cu 20%, apoi zici că sunt mari reduceri, dar sunt aceleași prețuri de dinainte.

Dacă ne uităm pe cifre, vedem că statul n-a avut niciodată în istoria lui mai mulți angajați decât are acum. În octombrie, ultima lună pentru care avem cifre, avem 1,29 milioane de angajați, aproape 1,3 milioane. Sunt cu 5.000 mai mulți de când a venit Ciolacu (premier).

Inclusiv la Secretariatul General al Guvenunlui, unde Ciolacu e mare șef, a crescut cu încă 400 de oameni. Sunt oameni în plus aduși de Ciolacu, că nu pleacă nimeni. Fiecare vine și-și aduce oamenii lui și atunci tot crește acest mamut pe fondul unei populații care tot scade”, a declarat deputatul USR.

Năsui, despre creșterea taxelor: Va fi prăpăd de la 1 ianuarie

„În ce privește , eu am spus că e mare nevoie de ele. Cât am fost opt luni ministrul al Economiei, am început cea mai mare reorganizare din minister. Sunt și eu curios ce reorganizare o să propună acolo. Eu când am propus, era o scădere cu 40% funcțiilor ocupate de conducere și 30% a posturilor ocupate. (…)

Și în timpul guvernării Ciucă am avut promisiuni că înghețăm, că reducem cheltuielile și toate astea și

S-ar putea să fim iar în situația în care de multe ori dl Ciolacu a promis ceva, dar nu s-a întâmplat nimic. Strângerea curelei e un exemplu: în fiecare lună am avut creștere de cheltuieli față de luna precedentă. Deci tot am crescut cheltuielile, în condițiile în care el ne spunea că strânge cureaua.

Singurii care au strâns cureaua sunt telespectatorii: lor le-au crescut taxele și, de la 1 ianuarie, va fi prăpăd că atunci vin marile creșteri de taxe pe care le-a făcut tot dl Ciolacu”, a mai declarat deputatul USR Claudiu Năsui, pentru B1 TV.