Claudiu Târziu și-a lansat noul partid – ACT: Vom sancționa dur fiecare derapaj al coaliției (VIDEO)

Claudiu Târziu, cofondator al AUR, după cu George Simion, a lansat o nouă formațiune – Acțiunea Conservatoare. ACT se revendică drept partid cu orientare conservatoare, creștină și suveranistă, ce urmărește protecționismul economic și repatrierea diasporei. „Vom sancționa dur fiecare derapaj al acestei coaliții trădătoare”, a transmis Târziu.

Claudiu Târziu, despre ACT, noul său partid

„Am făcut primul si cel mai important pas din proiectul politic pe care in urma cu doar câteva săptămâni.

Am lansat sâmbăta, 21 iunie, Acțiunea Conservatoare, alături de sute de simpatizanți, in mijlocul unei echipe extraordinare de fondatori și susținători!

Fiecare etapă a construcției politice pe care am inceput-o ieri va fi executată precis si profesionist in perioada următoare. Ne asumam cu responsabilitate rolul de partid de opoziție si vom sancționa dur fiecare derapaj al acestei coalitii trădătoare.

Actiunea Conservatoare va fi prezentă, pana la sfârșitul acestui an, in toate județele si localitățile României. Obiectivul nostru este să punem la punct cea mai bine organizată structură politică din România, atât la nivel central, cât mai ales in teritoriu.

Le mulțumesc tuturor celor care au trimis mii de adeziuni pe adresa partidului și îi asigur încă o data pe români ca au în Acțiunea Conservatoare un partener serios, profesionist și devotat!”, a transmis Claudiu Târziu, pe Facebook.