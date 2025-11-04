Un nou proiect legislativ este în pregătire, vizând consolidarea rolului Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) în prevenirea violenței domestice. Comisia comună „România fără violență domestică” a decis marți să inițieze un act normativ care să permită CNA să solicite din nou televiziunilor și radiourilor difuzarea de clipuri de interes public, menite să informeze și să protejeze victimele.

Ce prevede noul proiect legislativ

În cadrul ședinței Comisiei „România fără violență domestică”, vicepreședintele , Valentin Jucan, a fost audiat în legătură cu modul în care spațiul audiovizual poate sprijini campaniile de prevenire. Membrii comisiei au convenit asupra unui proiect care ar oferi CNA posibilitatea de a cere posturilor TV și radio difuzarea materialelor dedicate informării și educării publicului.

„Astăzi, în cadrul Comisiei comune pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice ‘România fără violenţă domestică’, l-am audiat pe Valentin Jucan, vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA). Am discutat despre responsabilitatea mass-mediei în prezentarea cazurilor de violenţă şi despre modul în care spaţiul audiovizual poate contribui la protejarea demnităţii umane”, a declarat preşedintele comisiei, deputatul Alina Gorghiu, pe Facebook.

Cum poate mass-media să prevină violența

Alina Gorghiu a subliniat că tot mai multe programe de televiziune exploatează comportamente agresive, transformându-le în divertisment. Ea a insistat că acest tip de conținut afectează demnitatea umană și percepția publică asupra violenței.

„Demnitatea umană şi protecţia minorilor nu se negociază pentru audienţă. Vicepreşedintele CNA a atras atenţia că sancţiunile aplicate posturilor TV sunt prea mici în raport cu gravitatea derapajelor şi că este nevoie de un cadru legislativ mai ferm. De asemenea, a subliniat importanţa colaborării dintre CNA şi ANCOM pentru supravegherea conţinutului violent din mediul online, unde nivelul agresivităţii este tot mai ridicat”, a scris Gorghiu, relatează Capital.ro.

Ce rol vor avea noile campanii media

Proiectul prevede reluarea difuzării clipurilor de interes public, care să explice modalitățile de protecție împotriva violenței domestice. Un exemplu este campania privind monitorizarea agresorilor prin brățări electronice, un sistem care oferă siguranță victimelor.

„Tot astăzi, am stabilit să iniţiem un proiect de lege prin care CNA să poată solicita din nou posturilor TV şi radio difuzarea clipurilor de interes public – campanii care pot informa, educa şi chiar salva vieţi. Un exemplu concret: clipurile care explică utilitatea monitorizării agresorilor prin brăţara electronică, un sistem care oferă protecţie reală victimelor violenţei domestice. Astfel de mesaje trebuie să ajungă în fiecare casă, pentru ca oamenii să ştie că există lege, protecţie şi soluţii împotriva violenţei. Violenţa nu e spectacol. E o infracţiune”, a explicat .

Ce responsabilități revin mass-mediei

Președintele comisiei a reamintit că televiziunile și radiourile au datoria de a evita prezentarea violenței ca formă de divertisment. Acestea trebuie să protejeze identitatea victimelor, să adopte un limbaj echilibrat și să încurajeze comportamente respectuoase.

Inițiativa legislativă are ca scop nu doar informarea publicului, ci și crearea unei culturi a empatiei și responsabilității. Prin campanii bine structurate, CNA ar putea deveni din nou un instrument esențial în combaterea fenomenului de violență domestică în România.