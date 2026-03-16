Europarlamentarul Dan Motreanu, secretar general al PNL, a cerut PSD să spună cu ce bani va pune în aplicare măsurile sociale pe care le vrea incluse în bugetul de stat pe 2026 și dacă nu cumva are de gând să crească taxele pentru a face rost de acești bani. În orice caz, a mai afirmat Motreanu, prin demersul de a aduce amendamente la bugetul făcut de Guvern, „PSD oficializează astăzi colaborarea parlamentară cu AUR, SOS și POT”.

Motreanu (PNL), acuzații la adresa PSD

„Pot înțelege preocuparea PSD pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile, fie ea și sub presiunea procentelor pe care le are astazi PSD, însă nu este deloc clar de unde ar urma să vină banii pentru aceste propuneri. PSD trebuie să spună direct dacă propune introducerea unor noi taxe, tăieri de investiții sau reducerea bugetelor altor ministere.

Un lucru devine însă foarte clar: prin acest demers, PSD oficializează astăzi colaborarea parlamentară cu AUR, SOS și POT. Oare acesta este doar începutul acestei colaborări?”, a scris Dan Motreanu,

Bolojan acuză PSD că minte

De altfel, premierul Ilie Bolojan a declarat că amendamentele la buget depuse de PSD reprezintă „o acțiune politică”, prin care „PSD încearcă să vină cu , încercând oarecum să se delimiteze de răspunderea guvernării”.

El a subliniat că orice propunere de cheltuială suplimentară trebuie acoperită din surse clare de finanțare deoarece banii nu apar „din neant”.

„Acest tip de minciuni în care încearcă să ni se pună eticheta: cei răi sunt cu bogaţii, noi suntem cu săracii, nu au niciun fundament real”, a mai afirmat Bolojan, la Digi24.

Grindeanu: Nu suntem în Guvern pe post de ficus

Întrebat, la Antena 3, cum crede că vor trece în Parlament și dacă a negociat cu AUR sau alt partid, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a negat: „În Parlament există o majorate care își da seama ca amendamentele propuse sunt absolut corecte pentru că mai atenuează din povara pe care guvernul a pus-o pe români”.

Grindeanu a mai spus că PSD nu va mai rămâne la guvernare pe post de „ficus” și că „Bolojan e premier și cu voturile PSD, deci aici ar trebui să discutăm despre ponderea pe care politicile de stânga ar trebui să o aibă”.