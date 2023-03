SRI, acuzat că ar vrea să se ocupe de banii din PNRR printr-un colonel plantat în MIPE. Ghinea (USR): Am ajuns aici pentru că avem politicieni mămăligi, un fel de chelneri pentru serviciile secrete (VIDEO)

UPDATE: Cristian Ghinea a anunțat că, după dezvăluirile pe care le-a făcut, „a fost panică mare” în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), așa că „doamna colonel SRI Liliana Anghel nu s-a prezentat la examenul scris”. El a ironizat apoi reacțiile ministrului Boloș pe subiect.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Cristian Ghinea (USR), fost ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), acuză implicarea tot mai consistentă a SRI în Guvernul PSD – PNL – UDMR. Acesta susține că Liliana Anghel, care se prezintă în întâlniri oficiale ca fiind colonel SRI, ar urma să ajungă, după un concurs trucat, cel mai important birocrat din MIPE și principalul responsabil de : „Doamna când va câștiga concursul va rămâne acolo șefă supremă pe fondurile europene până când vrea ea practic, până la pensie”.

Ghinea s-a arătat revoltat de tot mai puternică a serviciilor secrete în conducerea civilă a țării și a deplâns faptul că politicienii vechilor partide sunt niște „mămăligi” care permit să se întâmple acest lucru.

Declarațiile au fost făcute în acdrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

SRI, acuzat că vrea să pună mâna pe banii din PNRR, prin intermediul unui colonel plantat în MIPE

„Am găsit-o pe dna Anghel secretar de stat, când am ajuns ministru, și am cerut schimbarea sa și a durat vreo două luni până a fost schimbată de către prim-ministru, că asta e procedura. Deci în niciun caz nu a fost secretarul meu de stat, a fost un secretar de stat pe care eu l-am dat afară.

După ce am dat-o afară, după câteva luni s-a prezentat la Minister ca reprezentând SRI-ul. Ce spun eu nu sunt zvonistici sau că am auzit eu de undeva, fac afirmații în deplină cunoștință de cauză, care pot fi probate. Deci pe doamna respectivă au auzit-o zeci de oameni prezentându-se ca fiind din partea SRI. Ei pot depune mărturie. Am dat și datele exacte în care s-au întâmplat cele două consultări la Minister, fiecare participant semnează pe niște liste, deci nu e așa zvonistică sau bazaconii, cum a spus domnul Boloș.

Azi-dimineață trebuia să aibă loc concursul în care dna Anghel urma să fie instalată directoare generală la cea mai importantă direcție din Minister. Mi se pare scandalos acest du-te-vino între SRI și Ministerul foarte important care gestionează zeci de miliarde de euro pentru dezvoltarea României.

E un scandal în sine că se întâmplă asta, iar dl Boloș nu a răspuns nimic factual din ce am spus eu, a spus doar că sunt bazaconii. Bine, OK, hai să vedem ce se întâmplă cu concursul”, a declarat Cristian Ghinea, pentru B1 TV.

El a explicat apoi că Anghel a fost adusă în Ministerul Fondurilor Europene de către Marcel Boloș (PNL), în primul mandat al acestuia, amândoi lucrând la PNRR. Când Ghinea a venit la Minister în locul lui Boloș, a dat-o afară. Acum că Boloș a revenit, și Anghel se întoarce și încă pe o poziție extrem de importantă.

„Mi-a spus destul de insistent așa, la limita agresivității, că ar fi mai bine pentru mine să rămână ea secretar de stat, eu având cu argumente opinia fermă că acea primă variantă de PNRR făcută de ea și de dl Boloș era un dezastru rușinos pentru România. Nici măcar n-am vrut să iau în considerare ipoteza că aș putea să lucrez cu ea la PNRR. Prin urmare, am cerut schimbarea ei din funcție și s-a întâmplat peste două luni de către Cîțu, timp în care n-am lucrat cu ea la aproape nimic practic.

Nu știam atunci că are legături cu SRI, ca să fie clar. Nu mi-a spus mie ”eu sunt de la SRI”. A plecat din Minsier și peste câteva luni s-a prezentat înapoi ca fiind colonel SRI, lucru ce poate fi dovedit cu fapte, cu înscrisuri și cu martori”, a mai spus fostul ministru USR.

El a mai afirmat că Anghel ar urma să fie numită în post prin concurs, și nu direct, deoarece „sunt niște legi care-i încurcă”.

Cristian Ghinea (USR) reproșează implicarea tot mai intensă a serviciilor în conducerera civilă a țării. Și-i vede vinovați și pe vechii politicieni

„Eu am opinia fermă că SRI are interes în mai multe zone, dar nu pot să vorbesc pe speculații. Să facem deosebire între zvonistică și fapte. Eu am pus niște fapte pe masă. Mie mi se pare că s-a creat o obișnuință în mediul politic instituțional ca serviciile secrete să intre peste guvernarea civilă a acestei țări. E opinia mea fermă, ca fost ministru și participant la coalița ade guvernare în vremea când am participat la guvernare” a spus Ghinea.

El a mai susținut că acum monitorizează implementarea PNRR, „pare că în paralel cu SRI, care se ocupă și el de implementarea PNRR mai nou…”.

Fostul ministru USR a reproșat apoi politicienilor vechilor partide că nu au coloană vertebrală în relația cu serviciile: „De asta am ajuns în situația în care suntem, că avem politicienii mămăligi, fără coloană vertebrală, care sunt un fel de chelneri pentru servicile secrete”.

Ghinea respinge acuzațiile PSD privind PNRR-ul

Cristian Ghinea a negat apoi categoric acuzațiile PSD că a ținut la secret PNRR-ul României până la aprobare: a fost în Parlament de două ori cu Planul și a discutat chiar cu Marcel Ciolacu, președintele partidului. Au fost și 16 consultări publice.

„Lucru care nu se întâmplă că se schimbă PNRR lun asta și nu știm absolut deloc modul în care se schimbă PNRR”, a continuat Ghinea, punctând că i se pare „aberant” că PSD îi reproșează lui lipsa de transparență când Guvernul Ciucă însuși demonstrează lipsă de transparență.

Cristian Ghinea s-a arătat apoi revoltat că PSD, care conduce România de peste 30 de ani, își permite să blameze USR, care a fost la guvernare doar opt luni.

„Sunteți de la PSD, ați condus 30 de ani țara asta. Eu am fost 8 luni ministru… Soluția nu e să aducem securiștii la putere înapoi, ci să guvernăm democratic și modern țara asta”, i-a transmis Ghinea senatorului PSD Călin Matieș, prezent și el în emisiune, care nu avusese nicio problemă cu implicarea SRI.