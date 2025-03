Călin Georgescu va afla miercuri, 5 martie, dacă va scăpa de controlul judiciar care i-a fost impus de . Candidatul pro-rus s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1, unde urma să se judece contestația pe care a depus-o.

Călin Georgescu este anchetat penal pentru şase , printre care instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale. El a mers la Judecătoria Sectorului 1, pentru a asista la judecata contestației la măsura controlului judiciar. Instanța a decis ca procesul să fie amânat pentru miercuri.

În faţa sediului Judecătoriei Sector 1 s-au strâns câteva zeci de susținători ai candidatului, dar și numeroși jurnaliști. În fața acestora, Călin Georgescu a pozat într-o victimă a justiției.

„Unu – sunt nevinovat, doi – este un dosar politic şi trei – am văzut la Antena 3 piese din dosar, pe care noi nu le avem, avocaţii mei nu le au. Nu avem dosarul, de aceea m-aş adresa tovarăşului procuror Dan Soroş Voiculescu să îmi dea şi mie dosarul, pentru că eu nu am dosarul. În continuare vă spun că este un dosar politic instrumentat, sunt nevinovat, mergem înainte, noi suntem poporul, noi suntem România”, a declarat Georgescu, înainte de intrarea în sediul Judecătoriei.

Georgescu a refuzat să răspundă jurnaliștilor

Călin Georgescu a stat aproximativ un sfert de oră în , şedinţa de judecată fiind amânată pentru miercuri, 5 martie. Chestionat de jurnaliști cu privire la sumele de bani pe care le-ar fi primit de la mercenarul Horațiu Potra, a refuzat să comenteze.

Candidatul la alegerile prezidenţiale din 24 noiembrie a fost pus sub control judiciar de procurorii de la Parchetul General pentru 60 de zile. El are mai multe interdicții, în condițiile în care se confruntă cu acuzații foarte grave. Călin Georgescu nu poate părăsi țara fără încuviinţarea autorităţilor judiciare, şi nu are voie să posteze pe reţelele de socializare conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Călin Georgescu este urmărit penal pentru săvârşirea a şase infracţiuni, cea mai gravă fiind cea de instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, în formă tentată. El este cercetat deoarece ar fi pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduşi de Horaţiu Potra.