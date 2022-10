Controverse legate de noile Legi ale Justiției. Răspunsul lui Klaus Iohannis, întrebat dacă Parlamentul trebuie să aştepte opinia Comisiei de la Veneţia (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că a rugat Parlamentul și Guvernul să țină cont de recomandările Comisiei de la Veneţia făcute în trecut privind Legile Justiției. Dacă se va întâmpla acest lucru, nu vor fi probleme, a precizat acesta.

Iohannis, despre Legile Justiției și avizul Comisiei de la Veneția

Întrebat dacă Parlamentul ar trebui să adopte cât mai rapid Legile Justiţiei sau să aştepte opinia Comisiei de la Veneţia, care va veni în decembrie, președintele a răspuns: „Comisia de la Veneţia a fost sesizată de multe ori, inclusiv de mine, pe Legile Justiţiei şi avem un set întreg de recomandări. Nu cred că dacă se cere încă o opinie, va fi diferită de cele de până acum şi rugămintea mea expresă pentru Guvern şi pentru Parlament a fost să ţină cont de recomandările pe care le știm. Dacă Parlamentul va legifera în acest sens, eu nu mă aştept la probleme”.

Predoiu vrea adoptarea cât mai rapidă a Legilor Justiției

Cătălin Predoiu (PNL), ministrul Justiției, a spus recent că e nevoie de adoptarea cât mai rapidă a Legilor Justiției, înainte de sosirea avizului Comisiei, deoarece de ele depind progresele din cadrul MCV și, implicit,

„Ca reprezentant al Guvernului, sunt obligat încă o dată să explic de ce pentru Guvern este importantă adoptarea acestor trei proiecte de lege în toamna acestui an – pentru că Guvernul are un obiectiv esențial, care înseamnă aderarea la spațiul Schengen și, după cum este bine cunoscut de toată lumea, acest obiectiv este pus în legătură de unele state membre de progresele în cadrul MCV, iar în cadrul MCV, unul dintre obiective este adoptarea Legilor Justiției. Prin urmare, Guvernul, dacă dorește să își atingă aceste două obiective, de care atârnă extrem de multe interese ale României și ale cetățenilor români și companiilor din România – nu cred că e nevoie să explic ce avantaje ar aduce economiei naționale intrarea în Spațiul Schengen – trebuie să adopte legile”, a transmis Predoiu, printr-un comunicat.

El a mai afirmat că nu înţelege de ce se pleacă de la premisa că următorul aviz al Comisiei de la Veneţia va fi negativ și a respins ideea că Guvernul ascunde ceva.

Stelian Ion avertizează asupra prevederilor din noile Legi ale Justiției

De cealaltă parte, Stelian Ion (USR), fostul ministru al Justiției, a atras atenția că multe prevederi din proiectele noilor Legi ale Justiției, așa cum au fost propuse de actualul ministru, decât cele gândite pe vremea lui Liviu Dragnea.

Ion a insistat că trebuie așteptat avizul Comisiei de la Veneția asupra proiectelor lui Predoiu, punctând că, în opinia sa, acestea ignoră recomandări anterioare făcute de Comisie.

„Ca un indiciu în plus a faptului că aceste proiecte de legi nu sunt ceea ce trebuie, Predoiu nici nu are răbdare să primească avizul Comisiei de la Veneția, un for internațional prestigios, cea mai înaltă autoritate în domeniu. (…)

Ușa e deschisă pentru ridicarea MCV de anul trecut, chiar de aproape doi ani, numai că legile trebuie trecute într-o formă care chiar să fie agreată de Comisia Europeană, or eu am foarte mari îndoieli. (…)

De ce dl Predoiu nu respectă programul de guvernare și nu sesizează Comisia de la Veneția? Ca acest organism al Consiliului Europei să spună un punct de vedere avizat pe aceste legi. Deci nu noi politicienii, ci specialiștii!”, fostul ministru USR, pentru B1 TV.