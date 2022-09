Stelian Ion: Legile Justiției propuse de Predoiu întăresc controlul politicului asupra Justiției / Ar trebui să vrem să corectăm legile nu pentru a face pe plac altora, ci ca să avem o justiție eficientă pentru noi toți, cu sau fără MCV (VIDEO)

Deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției, a emis un nou avertisment cu privire la prevederile nocive din noile proiecte ale Legilor Justiției, așa cum au fost ele propuse de Cătălin Predoiu (PNL), actualul ministru. Ion susține că intrarea în vigoare a acestor legi, așa cum sunt ele acum, ar însemna ca politicul să se implice mai mult în justiție, iar puterea întregului sistem judiciar să fie concentrată în mâinile câtorva oameni, unii dintre ei numiți tot de politicieni.

Ca un indiciu în plus a faptului că aceste proiecte de legi nu sunt ceea ce trebuie, Predoiu nici nu are răbdare să primească avizul Comisiei de la Veneția, un for internațional prestigios, cea mai înaltă autoritate în domeniu.

Stelian Ion a mai declarat că noi ar trebui să avem grijă la schimbările pe care le producem în sistemul judiciar nu pentru a obține și și nici pentru a face pe plac unora sau altora sau pentru că așa ne cere Uniunea Europeană, ci pur și simplu pentru că e în interesul nostru să avem o justiție curată, eficientă și independentă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Amintim că luni, într-o amplă poziție, deputatul USR de ce proiectele înaintate de Predoiu sunt „mai nocive chiar decât varianta rezultată în 2018 din Comisia Iordache”.

„Ce și-a dorit Dragnea în 2018 cu legile justiției, dar nu a reușit deplin, va încerca acum Iohannis, profitând de neatenția oamenilor. Indulgența partenerilor europeni generată de contextul geopolitic va fi folosită acum de Iohannis și de Sistemul pe care îl patronează format din vechile partide, PSD și PNL, pentru a pune căpăstru justiției. Rămâne de văzut câți vor închide ochii la aceste derapaje și câte dintre aceste propuneri toxice vor intra în vigoare”, a transmis Stelian Ion atunci.

Stelian Ion: Proiectele Legilor Justiției propuse de Predoiu întăresc controlul politicului asupra Justiției

„În primul rând, vreau să spun că nu criticăm de dragul de a critica, pentru că sunt alte subiecte pe care le oferă puterea actuală de critică suficient de puternice: avem criza pe energie, facturile care au explodat, avem foarte multe probleme care se suprapun.

Problema principală cu aceste legi e că în loc să corecteze varianta din 2018 nu fac altceva decât să cosmetizeze pe ici, pe colo și să agreaveze situația legislativă. Sunt mai nocive pentru că ele întâresc în general, asupra anchetelor penale. în special. dar nu doar a supra anchetelor penale. Asta se răsfrânge asupra cetățeanului, că vor ajunge în fața instanțlor nu doar cei cercetați pentru corupție, ci și spețe în care trebuie dezlegat modul în care s-au efectuat procedurile de licitație pe bani mulți.

Miza puterii actuale e colosoală în a deține controlul. Și cum deține controlul? Pe anchete penale. E normal ca factorul politic să decidă numirea procurorilor de rang înalt? Și nu doar a procuroriului general, ci și a șefilor DNA; DIICOT, a adjucților acestora, a șefilor de secții. Nu e normal și lucrul ăsta trebuie să înceteze”, a declarat Stelian Ion.

El a vorbit apoi și de interesul președintelui Klaus Iohannis în această situație: „Din păcate, dl Iohannis a avut în subiectul ăsta un mare interes și are în continuatre de a menține numirile politice și de a nu lăsa și o altă putere din stat decât cea executivă, decât cea din tagma politicienilor, să-i spună un punct de vedere care să conteze, anume ca secția pentru procurori a CSM să dea un aviz conform în această situație. Acum se dau niște avize consultative și nu s-a ținut cont de ele. Inclusiv ministrul actual a ignorat de vreo trei ori cel puțin aceste avize și a fost criticat în raportul MCV din 2021.

Concret, cum va putea interveni politicul în actul de justiție

„Alte pârgii de intervenție pe dosarele penale: procurorul general, procurorii-șefi DNA și DIICOT pot infirma actele tuturor procurorilor din subordine. E o problemă, că de unde ar trebui să se ocupe de partea administraivă, încep să intervină în dosare. . Asta trebuie să se facă doar prin intervenția procurorului ierarhic superior, nu a șefului cel mai înalt, că dacă la un moment dat procurorul din fruntea Parchetului General, a DNA sau DIICOT deraiază, se alege praful de toată activitatea din acele parchete și e foarte grav.

Îi lasă pe procurori fără poliția judiciară.

Alte atribuții în mâna procurorului general, numit politic, prin care poate să trimită în cercetări disciplinare și să decidă în privința delegarilor/detașărilor”, a explicat apoi Stelian Ion.

Stelian Ion critică și noua modalitate de promovare a magistraților

„Acum vă întreb retoric: vi se pare normal ca la Înalta Curte să ajungă doar pe baza unui interviu, fără a da un concurs să fie verificate cunoștințele?

Miza e următoarea: să se promoveze și la instanțe și la parchete superioare persoane obediente, care să fie promovate nu pe bază de merit, ci de obediență și să răspundă semnalelor. Asta e miza.

Se concentrează toată puterea din sistemul judiciar în mâinile câtorva persoane: președintele Înaltei Curți, procurorul general, membrilor CSM și cam atât. Și cei de la conducerea parchetelor.

Gândiți-vă că se schimbă puterea și vine la putere un pertid extremist și pune pe funcțiile astea persoane agreate politic. E foarte grav ce se întâmplă!”, a avertizat deputatul USR.

Cum interpretează Stelian Ion jocul PSD

Acesta a interpretat și jocul PSD, care a transmis că nu depune niciun amendament la Legile Justiției, ci va susține doar observațiile formulate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

„Și acolo trebuie filtrate, că unele sunt foarte nocive, altele sunt bune. Dar colaborarea asta între PSD și CSM ar trebui să ne dea de gândit și am mai comentat asta în trecut.

Nu trebuie să vezi doar din partea cui vin amendamentele, ci și să le analizezi conținutul. Asociațile magistraților au depus și ele amendamente, multele demne de a fi luate în calcul

PSD face un joc acum, probabil i-a promis lui Iohannis că vor sta cuminți și vor trece aceste legi. cu toate că urlau în trecut ca din gură de șarpe că nu-s bune legile. Acum, primind bucățele de putere, închid ochii”, a explicat Ion.

Stelian Ion: Trebuie să lucrăm să avem o Justiție corectă pentru noi, nu că ne cere cineva

Fostul ministru al Justiției a insistat că România trebuie să țină cont de recomandările din MCV. Nu pentru a face pe plac cuiva, ci pur și simplu pentru că e în interesul nostru să avem o Justiție eficientă.

„Ușa e deschisă pentru ridicarea MCV de anul trecut, chiar de aproape doi ani, numai că legile trebuie trecute într-o formă care chiar să fie agreată de Comisia Europeană, or eu am foarte mari îndoieli.

Noi ar trebui să vrem să corectăm legile nu pentru a face pe plac altora, indiferent de miza politică, ci pentru a avea o justiție mai corectă și mai eficientă. Cu sau fără MCV, să avem o Justiție mai bună.

MCV a fost creat pentru a se asigura UE că România face pași în mod ireversibil spre un stat de drept consolidat și cu o Justiție independentă și eficientă. Până acum s-au făcut foarte multe regrese. De aceea, trebuie să ținem cont și de aspectele din MCV, că nu sunt aberații. În ciuda celor spuse de unii politicieni, sunt aspecte foarte corecte.

I-am auzit pe unii din PSD sau UDMR că criticau MCV și spuneau că ne dictează nouă alții… Nu! Citiți cu atenție rapoartele, scrie acolo care sunt vulnerabilitățile sistemului judiciar.

De ce dl Predoiu nu respectă programul de guvernare și nu sesizează Comisia de la Veneția? Ca acest organism al Consiliului Europei să spună un punct de vedere avizat pe aceste legi. Deci nu noi politicienii, ci specialiștii! E cel mai impeortant for la nivel internațional pe drept constituțional și ce înseamnă democrație pe drept, pentru a avea avizul acelor experți, cei mai buni profesori de drept constituțional”, a mai declarat deputatul USR Stelian Ion, pentru B1 TV.