Cresc tensiunile în PNL: Ludovic Orban anunță că mai mulți liberali au convocat BPN fără știrea sa

Ludovic Orban a acuzat joi că mai mulți lideri PNL au convocat BPN al partidului,a doua oară, fără ca el să știe. Acesta a anunțat că a decis să nu participe la BPN:

“Astăzi, colegi de-ai mei au convocat Biroul Politic Național, a doua oară, ignorând preedintele partidului și refuzând un dialog cu președintele partidului. Am decis să nu particip la această ședință despre care nu am fost informat, nu am putut să verific îndeplinirea condițiilor statutare de convocare. Președintele partidului este garandul respectării statutului și atâta timp cât nu am toate informațiile necesare cu privire la convocarea unui for statutar al PNL nu pot să știu dacă el este statutar sau nu.

Doresc să convoc BPN al partidului dar îmi doresc ca această convocare să permită participarea tuturor colegilor mei din BPN și mai ales doresc ca până la convocarea BPN să am o discuție cu premierul Cîțu, cu toți actorii implicați în această criză politică , astfel încât să degajăm o soluție care să ne permită o guvernare serioasă, responsabilă și performantă în continuare în această structură a coaliției care este singura coaliție posibilă care poate să guverneze în interesul României”, a declarat Ludovic Orban.