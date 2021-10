Crin Antonescu: Cred că refacerea coaliției cu USR e o variantă înfundată

Fostul președinte al PNL Crin Antonescu nu dă prea multe șanse unei refaceri a coaliției de guvernare alături de USR. Acesta a precizat că niciodată nu a văzut o ostilitate mai mare ca cea între liberali și useriști.

Crin Antonescu, despre criza politică

„Se vorbește de refacerea coaliției cu USR. Personal, cred că asta e o variantă înfundată, din cel puțin două mari motive. Eu am trăit multe coaliții. Niciodată nu am simțit atâta ostilitate între două partide câtă există, de fapt, între USR și PNL astăzi. Și mă tem că în ipoteza în care această coaliție s-ar putea reface, conjunctural, sub diverse presiuni, în acest moment, ea nu are cum să dureze, pentru că conflictele în interior sunt fundamentale”, a spus Crin Antonescu la Digi24.

Acesta s criticat capacitatea USR de a guverna, dând exemplu modul cum a fost gestionat portofoliul de la sănătate.

„În al doilea rând, există răspândită masiv în rândurile PNL – și cred că pe bună dreptate – o mare îndoială în legătură cu capacitatea actului de guvernare, a actului administrativ la USR. Vezi guvernarea anului 2016, vezi guvernarea recentă la Ministerul Sănătății, vezi experiențele aproape traumatizante de la primăria sectorului 1 din Capitală sau primăria Timișoara”, a adăugat el.

Crin Antonescu respinge totodată și refacerea USL. Acesta a precizat că nu se pune problema refacerii USL, deoarece alianța dintre PNL și PSD a fost o alianță electorală, declarată și prezentată ca atare electoratului.

Nicolae Ciucă, despre negocierile cu PSD și USR

Pe de altă parte, Nicolae Ciucă a declarat că nu închide ușa în fața nimănui și vrea să negocieze în continuare și cu PSD, și cu USR pentru susținerea din Parlament a unui guvern minoritar PNL – UDMR.

Întrebat dacă o apropiere de USR înseamnă că „ușa către PSD a fost definitiv închisă”, Nicolae Ciucă a răspuns: „Nu, nu este închisă ușa către absolut nimeni. Continuăm să negociem să discutăm și să avem o soluție finală”.

Nicolae Ciucă a precizat că mandatul PNL este pentru un guvern minoritar alături cu UDMR:

„Acum mandatul meu e să negociem pentru un guvern minoritar PNL – UDMR. Flexibilizarea mandatului urmează să fie discutată și decisă, dacă va fi cazul. Vineri, din punctul meu de vedere, e ultima zi în care putem să avem acest BPN (Birou Politic PNL)”, a mai afirmat Ciucă.