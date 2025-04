Crin Antonescu: Privesc sondajele, las cifrele să zburde și-mi văd de parcursul meu. Probabil sunt alegători PSD care votează cu Ponta, oameni care sunt fani Serbia... Sunt singurul candidat care umblu cu oameni mulți lângă mine (VIDEO)

Crin Antonescu, candidatul coaliției PNL-PSD-UDMR la prezidențiale, a declarat luni, pentru B1 TV, că el crește în sondaje pentru că-și face cu adevărat campanie și pentru că „sunt singurul candidat care umblu cu oameni mulți lângă mine”. Antonescu a respins lui Victor Ponta, conform căruia el n-ar avea nici susținerea PNL, nici susținerea PSD.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Antonescu spune că e pe trend ascendent în sondaje

Despre Crin Antonescu a spus: „eu le privesc, dar las cifrele să zburde și-mi văd de parcursul meu. Facem și noi, pe unele le credem, de altele ne îndoim”.

„O creștere a mea nu năvalnic, dar treptată, cred că e, o constatăm și noi încet, încet. Nu spectaculos, prin mai mulți factori. Mă gândesc la explicații posibile: mi-am văzut de treabă, am făcut campanie, am fost în peste 30 de județe, m-am văzut cu oamenii (…), am făcut un program pe care câțiva îl vor fi citit, am participat la toate emisiunile la care am fost invitat și am încercat să le dau un conținut serios și, în plus, mașinăria asta grea a partidelor încet, încet se apropie de logica de campanie”, a continuat acesta.

Antonescu, reacție la afirmațiile lui Ponta

Despre afirmația lui Ponta că nu-l susține nici PNL, nici PSD, Antonescu a afirmat: „Eu cred că, într-o măsură comparabilă, mare parte a PSD și mare parte a PNL sunt angajate în campanie. Nu se va putea probabil să fie nici tot PSD, nici tot PNL. Probabil sunt alegători PSD care votează cu Ponta, oameni care sunt fani Serbia… Oameni din PNL care mai degrabă pot fi atrași de Nicușor Dan, dar nu într-un număr care să dezechilibreze. Sunt singurul candidat care umblu cu oameni mulți lângă mine în această campanie. Sigur că majoritatea sunt de la partide, dar asta e ideea, că nu sunt abandonat”.