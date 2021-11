Cristian Bușoi: „Dacă un partid are premierul este clar că anumite portofolii importante trebuie să fie în responsabilitatea celuilalt partid”

Cristian Bușoi a declarat în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat, că viitorul guvern va reuși să găsească un echilibru între continuarea investițiilor pentru dezvoltare și creșterea interesului pentru aspecte sociale:

“Vom găsi un echilibru bun între a ține o direcție pentru dezvoltarea economică, a păstra investițiile din banii publici, dar în același timp, de a avea mai multă grijă și de anumite aspecte sociale și pot fi de acord că mai ales în acest moment avem nevoie de o atenție sporită pentru că trecem printr-o perioadă dificilă economică și pandemică”, a spus Cristian Bușoi

De asemenea, acesta a precizat că partidul care va da premierul va renunța la anumite portofolii importante din guvern în favoarea celuilalt partener important din coaliție:

“În ceea ce privește premierul, nu facem acum o discuție de coaliție imediat după alegeri. Totuși PNL pleacă din poziția de a fi avut premierul și evident PNL înțelege să facă un gest riscant pentru că în ultimii 30 de ani am fost în conflict cu PSD. Pentru a trece mai ușor de această criză, riscul este ca o parte din electoratul nostru și din membri să devină nemulțumiți, să se îndepărteze de PNL. Am avut premierul, o condiție minimală este de a avea premierul PNL, înțelegând că trebuie să împărțim just responsabilitatea. ”