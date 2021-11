Cristian Diaconescu respinge fuziunea cu PNL: „În mandatul meu, PMP nu dispare!”

Președintele PMP, Cristian Diaconescu, a precizat, luni, la Digi24.ro, că, în mandatul său de președinte al partidului, nu va exista o fuziune prin absorbție cu PNL.

PMP și PNL nu fuzionează, afirmă Cristian Diaconescu

„Vreau să spun foarte clar. În mandatul meu, Partidul Mișcarea Populară nu dispare. Și, din acest punct de vedere, în acest moment, nu se pune în discuție niciun fel de asociere într-o formă prin care partidul ar ieși de pe scena politică în relație cu orice alt partid din România. Spun acest lucru și plec de la un argument, după părerea mea, de bun simț. Avem 2.200 de aleși locali și 50 de primari.

Suntem al treilea partid din punctul de vedere al reprezentării la nivelul comunităților locale. Este o resposabilitate extraordinară din această perspectivă, iar dialogul cu partidul de guvernământ – și salut disponibilitatea Partidului Național din acest punct de vedere – se va referi în special la aspecte care țin de cooperarea la nivelul autorităților locale și în ceea ce privește comunitățile. (…) Atunci când ai 2.200 de aleși locali și de capacitatea acestora de a-și îndeplini mandatul pentru care au fost aleși. Deci, acesta este conținutul dialogului.”, a declarat Diaconescu.

Varianta agreată de PMP este negocierea unei alianțe politice.

„Dacă cineva are nevoie, discutăm. Dar, în orice caz, eu n-am să zgârii ușă la nimeni pentru așa ceva. Dacă o lansează (o invitație – n.r.) sunt gata să stau la masă. Vreau să discutăm. Am discutat cu aproape toți șefii de partide din România. Și de la PSD, și de la AUR, și de la USR, și de la PNL. Doar cu domnul Orban nu am discutat până acum”, a mai precizat Cristian Diaconescu.

De altfel, liderul PMP a venit cu lămuriri și pe Facebook.

PMP ar fi decis, vineri, să fuziuneze prin absorbție cu PNL, potrivit unor surse citate de G4Media.ro. Cele două partide au stabilit deja un calendar privind procesul de fuziune.

Negocierile cu PMP ar fi început încă de pe vremea când Ludovic Orban conducea partidul, însă au fost finalizate sub conducerea lui Florin Cîțu.