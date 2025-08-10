B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » CTP revine! A găsit o poreclă și pentru Sorin Grindeanu: M-am simțit dator…

CTP revine! A găsit o poreclă și pentru Sorin Grindeanu: M-am simțit dator…

Traian Avarvarei
10 aug. 2025, 20:50
CTP revine! A găsit o poreclă și pentru Sorin Grindeanu: M-am simțit dator...
Sursa Foto. Captură Video

Gazetarul Cristian Tudor Popescu, recunoscut inclusiv pentru creativitatea pe care o pune în găsirea de porecle, a venit cu o astfel de poreclă și pentru Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.

Cuprins

  • Ce poreclă i-a dat CTP lui Grindeanu
  • Cum l-a ironizat Paleologu pe Grindeanu

Ce poreclă i-a dat CTP lui Grindeanu

„Numele trandafirilor

PSD se rupe-n figuri că iese de la guvernare. N-am niciun gând să analizez dansul din buric al marelui partid în jurul coșciugului lui Ion Iliescu. În schimb, îmi amintesc că niște jurnaliști tineri m-au numit Numitorul presei românești, deoarece am fost naș de botez pentru o grămadă de politicieni: Guzganul Rozaliu, Varanul, Bursucul Veninos, Buci Călin, Năpârca cu Ochelari, Puțoiul Opărit, Pavianul cu Mantie, Românoșii, Dumnezeilă… Așa că mă simt dator să-i dau un nume și starostelui actual al PSD, Grindeanu.

Studiindu-i cu atenție contorsiunile gurii, unduirile capului și întregii sale făpturi, precum și cum dă din aripioare, i-am zis Știuca lui Dragnea. Sau, Grindeanu Știucă. În sfârșit, m-am gândit că numele cel mai bun pe care să-l poarte toate acestea trebuie să fie simplu: Știucă”, a scris gazetarul Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.

Cum l-a ironizat Paleologu pe Grindeanu

Vineri, pe B1 TV, și profesorul Theodor Paleologu l-a ironizat pe Sorin Grindeanu, în contextul noilor amenințări ale PSD cu ieșirea de la guvernare, pentru că USR-iștii n-au participat la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu.

„Marchiza Grindeanu sau, poate mai bine, marchiza de Nordis, născută Grindeanu… Care mereu e ofuscat de ceva, se supără întruna și-l vedem cum face botic așa și o figură supărată, și după aia scrie tâmpenii din astea pe Facebook, absolut ridicole. Ăsta e motiv pentru ieșirea de la guvernare?

Nu știu ce au în minte exact… Iar ne găsim în situația asta de a face tot felul de ipoteze și speculații, de parcă de asta e nevoie în țara asta în acest moment, de asemenea dramolete ridicole născute din nimic. (…)

Postarea marchezei Nordis e absolut ridicolă și mă mir că se afundă partidul ăsta într-un asemenea ridicol, adică cât o să mai fie motivul de râs al tuturor, cu Grindeanu în frunte? Se dă în stambă întruna cu copilării de genul ăsta, cu asemenea postări ridicole. Au scăzut foarte mult în sondaje și se agață disperați de orice, dar, cu asemenea atitudine, riscă să scadă și mai mult”, a declarat Theodor Paleologu, pentru B1 TV.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Bolojan, despre concedierile la stat: „Reducerile se pot face corect, în așa fel încât banii cetățenilor să nu fie risipiți și să fie folosiți pentru servicii sau investiții pe care ei le folosesc”
Politică
Bolojan, despre concedierile la stat: „Reducerile se pot face corect, în așa fel încât banii cetățenilor să nu fie risipiți și să fie folosiți pentru servicii sau investiții pe care ei le folosesc”
Nicuşor Dan, vizită privată în Republica Moldova. Festivalul la care a participat alături de Maia Sandu (VIDEO, FOTO)
Politică
Nicuşor Dan, vizită privată în Republica Moldova. Festivalul la care a participat alături de Maia Sandu (VIDEO, FOTO)
Adrian Năstase, supărat că tinerii au mers la Untold și nu au ținut doliu pentru Ion Iliescu: „Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul
Politică
Adrian Năstase, supărat că tinerii au mers la Untold și nu au ținut doliu pentru Ion Iliescu: „Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul
Victoria Stoiciu (PSD) : „Sensibilitatea guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă”
Politică
Victoria Stoiciu (PSD) : „Sensibilitatea guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă”
Bujduveanu anunță că s-a economisit 1 milion de euro pe an la buget, după ce au scăzut salariile directorilor și indemnizațiile membrilor din consiliile de administraţie: “Era aberant ca un director să aibă un salariu de 40.000 de lei” (VIDEO)
Politică
Bujduveanu anunță că s-a economisit 1 milion de euro pe an la buget, după ce au scăzut salariile directorilor și indemnizațiile membrilor din consiliile de administraţie: “Era aberant ca un director să aibă un salariu de 40.000 de lei” (VIDEO)
Stelian Bujduveanu anunță că aproape jumătate dintre polițiștii locali din București vor fi dați afară: „Vom avea o scădere drastică” (VIDEO)
Politică
Stelian Bujduveanu anunță că aproape jumătate dintre polițiștii locali din București vor fi dați afară: „Vom avea o scădere drastică” (VIDEO)
Bolojan le-a cerut miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese: „E un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice”
Politică
Bolojan le-a cerut miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese: „E un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice”
Theodor Paleologu: Toate partidele românești sunt niște borcane, care au o etichetă, dar înăuntru e cu totul altceva. PSD nu e social democrat. PRM-ul e continuat de AUR. Nici PNL-ul nu este ce scrie pe etichetă (VIDEO)
Politică
Theodor Paleologu: Toate partidele românești sunt niște borcane, care au o etichetă, dar înăuntru e cu totul altceva. PSD nu e social democrat. PRM-ul e continuat de AUR. Nici PNL-ul nu este ce scrie pe etichetă (VIDEO)
Anunț bombă al liderului senatorilor PSD, Daniel Zamfir: Niciun proiect nu va mai fi aprobat în Guvern fără acordul PSD! (VIDEO)
Politică
Anunț bombă al liderului senatorilor PSD, Daniel Zamfir: Niciun proiect nu va mai fi aprobat în Guvern fără acordul PSD! (VIDEO)
Theodor Paleologu, despre Crin Antonescu: “Omul a rămas obsedat de băsiști. Singurul băsist din tot Guvernul e Nazare. Unde vede el băsiști care domină totul? Cred că l-a șocat, a rămas traumatizat în 2012” (VIDEO)
Politică
Theodor Paleologu, despre Crin Antonescu: “Omul a rămas obsedat de băsiști. Singurul băsist din tot Guvernul e Nazare. Unde vede el băsiști care domină totul? Cred că l-a șocat, a rămas traumatizat în 2012” (VIDEO)
Ultima oră
21:56 - Bolojan, despre concedierile la stat: „Reducerile se pot face corect, în așa fel încât banii cetățenilor să nu fie risipiți și să fie folosiți pentru servicii sau investiții pe care ei le folosesc”
21:23 - Motivul cutremurător pentru care Betty Salam a renunțat de mică la școală. Ce i-au făcut colegii ei: „De ziua mamei, îmi aduc aminte că…”
20:26 - Magicianul Robert Tudor, prins pe autostradă cu o viteză uluitoare. Ce amendă a primit: „Prostia se plătește” (VIDEO)
19:55 - Maria de la Insula Iubirii, dezvăluiri incredibile: A suferit un preinfarct și nu vede cu ochiul stâng. Ce a pățit
19:24 - Prețurile locuințelor în România au crescut cu 61% în ultimul deceniu, mai mult ca în restul Europei. Un metru pătrat de apartament la Cluj costă cât la Madrid
18:52 - Date îngrijorătoare: Numărul copiilor cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate e în creștere. Cifrele oficiale
18:19 - Nicușor Dan, drumeție cu familia în Republica Moldova: „Copiii au fost cei mai încântaţi” (VIDEO)
17:52 - Băiat de 10 ani, prins de polițiști la volanul unei mașini. Tatăl era pe scaunul din dreapta
17:34 - O vidră i-a adus pe jandarmii din Satu Mare la coafor (VIDEO, FOTO)
17:10 - Mihai Trăistariu, critici dure pentru politicieni, în contextul măsurilor de austeritate: „Să nu-și facă vile și salarii nesimțite”