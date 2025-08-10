Gazetarul Cristian Tudor Popescu, recunoscut inclusiv pentru creativitatea pe care o pune în găsirea de porecle, a venit cu o astfel de poreclă și pentru Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.

PSD se rupe-n figuri că iese de la guvernare. N-am niciun gând să analizez dansul din buric al marelui partid în jurul coșciugului lui Ion Iliescu. În schimb, îmi amintesc că niște jurnaliști tineri m-au numit Numitorul presei românești, deoarece am fost naș de botez pentru o grămadă de politicieni: Guzganul Rozaliu, Varanul, Bursucul Veninos, Buci Călin, Năpârca cu Ochelari, Puțoiul Opărit, Pavianul cu Mantie, Românoșii, Dumnezeilă… Așa că mă simt dator să-i dau un nume și starostelui actual al PSD, Grindeanu.

Studiindu-i cu atenție contorsiunile gurii, unduirile capului și întregii sale făpturi, precum și cum dă din aripioare, i-am zis Știuca lui Dragnea. Sau, Grindeanu Știucă. În sfârșit, m-am gândit că numele cel mai bun pe care să-l poarte toate acestea trebuie să fie simplu: Știucă”, a scris gazetarul Cristian Tudor Popescu,

Vineri, pe B1 TV, și profesorul Theodor Paleologu , în contextul noilor amenințări ale PSD cu , pentru că USR-iștii n-au participat la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu.

„Marchiza Grindeanu sau, poate mai bine, marchiza de Nordis, născută Grindeanu… Care mereu e ofuscat de ceva, se supără întruna și-l vedem cum face botic așa și o figură supărată, și după aia scrie tâmpenii din astea pe Facebook, absolut ridicole. Ăsta e motiv pentru ieșirea de la guvernare?

Nu știu ce au în minte exact… Iar ne găsim în situația asta de a face tot felul de ipoteze și speculații, de parcă de asta e nevoie în țara asta în acest moment, de asemenea dramolete ridicole născute din nimic. (…)

Postarea marchezei Nordis e absolut ridicolă și mă mir că se afundă partidul ăsta într-un asemenea ridicol, adică cât o să mai fie motivul de râs al tuturor, cu Grindeanu în frunte? Se dă în stambă întruna cu copilării de genul ăsta, cu asemenea postări ridicole. Au scăzut foarte mult în sondaje și se agață disperați de orice, dar, cu asemenea atitudine, riscă să scadă și mai mult”, a declarat Theodor Paleologu, pentru B1 TV.