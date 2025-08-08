Profesorul Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii, a declarat vineri, pentru B1 TV, că Sorin Grindeanu și PSD se afundă în ridicol amenințând cu ieșirea de la guvernare doar pentru că USR-iștii n-au participat la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu. Paleologu a analizat și reacțiile din acest context ale președintelui Nicușor Dan, fostului șef de stat Traian Băsescu și ale USR.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Cuprins

Ce a spus Paleologu despre Grindeanu și PSD

Ce a spus Paleologu despre Nicușor Dan, Băsescu și USR

Ce a spus Paleologu despre Grindeanu și PSD

„Marchiza Grindeanu sau, poate mai bine, , născută Grindeanu… Care mereu e ofuscat de ceva, se supără întruna și-l vedem cum face botic așa și o figură supărată, și după aia scrie tâmpenii din astea pe Facebook, absolut ridicole. Ăsta e motiv pentru ?

Nu știu ce au în minte exact… Iar ne găsim în situația asta de a face tot felul de ipoteze și speculații, de parcă de asta e nevoie în țara asta în acest moment, de asemenea dramolete ridicole născute din nimic. (…)

marchezei Nordis e absolut ridicolă și mă mir că se afundă partidul ăsta într-un asemenea ridicol, adică cât o să mai fie motivul de râs al tuturor, cu Grindeanu în frunte? Se dă în stambă întruna cu copilării de genul ăsta, cu asemenea postări ridicole. Au scăzut foarte mult în sondaje și se agață disperați de orice, dar, cu asemenea atitudine, riscă să scadă și mai mult”, a susținut Theodor Paleologu, pentru B1 TV.

Ce a spus Paleologu despre Nicușor Dan, Băsescu și USR

„Sigur, nu era nevoie ca USR să facă atâta . Era mai bine să facă precum UDMR, să tacă și am fi înțeles tăcerea lor foarte bine. Nu e nevoie să faci tărăboi, mai ales că a murit cineva de puțină vreme.

N-am înțeles prea bine nici președintele Nicușor Dan. E greu de spus, e greu să-ți imaginezi ce-ai face în situația cuiva (a lui Nicușor Dan), că nu ai toate informațiile. Poate că a avut de gând să se ducă la ceremonia de înmormântare și când a văzut că e o operațiune de partid… Că, de fapt, au fost funeralii de partid finanțate de stat, era acolo activul PSD și aproape nimeni altcineva.

Da, (a fost fondatorul PSD), dar n-au fost funeralii cu o dimensiune națională sau internațională. N-a fost cazul, era activul de partid și tot felul de figuri din trecut scoase de la naftalină și puse în față sau în spate, cine știe unde.

Deci nu prea avea ce căuta acolo Nicușor Dan, dar citisem în presă că urma să participe la slujba de înmormântare. Poate că cel mai bine era să procedeze ca foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu, să treacă scurt pe la catafalc, dar asta ține foarte mult și de ce simte omul. Sigur că e vorba și de obligație, de respect față de instituție.

În orice caz, gestul lui Băsescu e antologic, cred că e scena care va rămâne de la funeraliile lui Iliescu, e imaginea definitorie acest salut marinăresc interpretabil în toate sensurile. Marinăresc și milităresc în același timp. A fost memorabil acest gest!”, a mai declarat Theodor Paleologu, pentru B1 TV.