Încep „recomandările de criză". Ministrul danez al Energiei le cere cetățenilor să evite deplasările cu mașina: „Vă rog, vă rog, vă rog!". Apeluri similare în alte țări

Încep „recomandările de criză”. Ministrul danez al Energiei le cere cetățenilor să evite deplasările cu mașina: „Vă rog, vă rog, vă rog!”. Apeluri similare în alte țări

Traian Avarvarei
12 mart. 2026, 16:59
Încep „recomandările de criză”. Ministrul danez al Energiei le cere cetățenilor să evite deplasările cu mașina: „Vă rog, vă rog, vă rog!”. Apeluri similare în alte țări
Ministrul danez al Energiei le cere cetățenilor să evite deplasările cu mașina. Sursa foto simbol: Freepik
Ministrul danez pentru climă, energie și utilități, Lars Aagaard, a lansat un apel către cetățeni să reducă utilizarea mașinilor personale din cauza creșterii prețurilor la petrol, în contextul războiului dintre Statele Unite și Iran. Această măsură, a argumentat el, ar ajuta și la conservarea rezervelor Danemarcei de petrol.

Ministru danez, apel la consumul energiei cu moderație

Ministrul a mai subliniat că reducerea consumului de energie ar putea ajuta gospodăriile să resimtă mai puțin presiunea creșterii costurilor energetice.

„Ce ar trebui danezii – vă rog, vă rog, vă rog – să facă e ca, dacă e vreun consum de energie la care pot renunța, să renunțe. Dacă nu e strict necesar să mergeți mașina, atunci nu mergeți. (…)

În primul rând, asta se va simți în buzunarul fiecăruia. În al doilea rând, ne va ajuta să ne întindem rezervele astfel încât să ne țină mai mult”, a declarat ministrul Lars Aagaard, potrivit CNBC.

Acest apel vine în contextul în care prețurile petrolului au crescut semnificativ din cauza războiului dintre Statele Unite și Iran, care au perturbat transporturile de țiței prin Strâmtoarea Ormuz.

Apeluri similare și în alte țări

Criza petrolului a generat îngrijorări și în alte țări, unde organizațiile șoferilor și guvernele au început să încurajeze reducerea călătoriilor neesențiale și munca la distanță. În Marea Britanie, organizațiile șoferilor au cerut reducerea călătoriilor, iar în Asia, guvernele au promovat munca la distanță pentru a limita consumul de combustibil. Creșterea prețurilor la petrol a alimentat temeri legate de inflație și de creșterea costului vieții.

