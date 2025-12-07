B1 Inregistrari!
Politică » CTP, despre rezultatul alegerilor din Capitală: „Bucureștiul încă nu merită să se numească Tâmpitopole". Ce a spus despre Ciucu și Drulă (VIDEO)

CTP, despre rezultatul alegerilor din Capitală: „Bucureștiul încă nu merită să se numească Tâmpitopole”. Ce a spus despre Ciucu și Drulă (VIDEO)

Traian Avarvarei
07 dec. 2025, 23:50
CTP, despre rezultatul alegerilor din Capitală: „Bucureștiul încă nu merită să se numească Tâmpitopole”. Ce a spus despre Ciucu și Drulă (VIDEO)
Cuprins
  1. Cuvintele lui CTP despre Ciprian Ciucu
  2. Ce a zis CTP despre Cătălin Drulă

Cristian Tudor Popescu a declarat duminică, pentru B1 TV, că rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei demonstrează că „Bucureștiul încă nu merită să se numească Tâmpitopole”, iar bucureștenii încă sunt oameni raționali. Gazetarul a avut cuvinte de apreciere pentru candidatul PNL, Ciprian Ciucu, cel care a și câștigat scrutinul. În schimb, a avut critici extrem de dure la adresa lui Cătălin Drulă, candidatul USR.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cuvintele lui CTP despre Ciprian Ciucu

„Un rezultat firesc. Înseamnă că Bucureștiul încă nu merită să se numească Tâmpitopole, așa cum îl numea Caragiale. Caragiale are un text science fiction în care, în anul 3000 și ceva, Bucureștiul se numește Tâmpitopole.

Faptul că a fost votat Ciprian Ciucu arată că încă mai există bucureșteni raționali, care știu să prețuiască un om serios, competent, informat, care nu s-a lansat în atacuri murdare asupra celorlalți candidați, s-a axat pe discursul său, pe proiecte, ce are de făcut. A demonstrat, după părerea mea, că nu cunoaște dar Sectorul 6, ci și Capitala. Deci un om serios, aplicat și competent, în comparație cu ceilalți candidați. A fost pe persoană fizică votat dl Ciucu”, a afirmat Cristian Tudor Popescu.

Ce a zis CTP despre Cătălin Drulă

Întrebat cum explică locul 4 obținut de Cătălin Drulă, candidatul USR, gazetarul a răspuns: „Cred că aceeași bucureșteni raționali au fost deranjați de manevrele dezgustătoare ale acestui individ. Filmulețul acela montat, care se termina cu o denigrare expressis verbis, rostindu-i numele lui Ciucu, e una dintre cele mai mari mizerii pe care le-am văzut vreodată și de care președintele Nicușor Dan nu s-a dezis. A revărsat un potop de insulte, de acuzații la adresa lui Ciucu, lucru care a fost rău, după părerea mea, și l-a făcut să piardă mai mult decât și așa pierdea. Când a apărut în seara asta, vorbea ca și cum ar fi fost șeful de campanie al lui Ciucu, îi trasa sarcini ce să facă: Ciprian în sus, Ciprian în jos… Rar am văzut un individ mai nesimțit decât acest Drulă. Sper, cu această ocazie, cariera lui politică să înceteze”.

CTP a afirmat apoi că „asta ar mai lipsi”, ca Drulă să fie numit ministru al Apărării.

