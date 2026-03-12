Cristian Tudor Popescu a declarat joi, pentru B1 TV, că Nicușor Dan „poate să președințească în România, fără prea mari probleme; dacă ar fi într-o situație ca a Ucrainei, după părerea mea, nu face față”. Totuși, gazetarul a ținut să remarce progresul pe care l-a făcut Dan în comunicare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

CTP, despre recentele ieșiri ale lui Nicușor Dan: A arătat mai a președinte

„În ultima vreme, i-am reproșat destule, poate ați băgat de seamă, dlui președinte Dan. Însă acum n-o să fac asta. O să salut consecutiv al dlui Nicușor Dan în care… Și o spun fără să ezit, că sunt singurul care a atras atenția asupra acestor aspecte, și anume modul de prezentare, de exprimare, de a vorbi, de a transmite mesaje, care se făcea cu o gesticulație spre neputința de exprimare. Părea că vrea să compenseze cu gesturile ce nu putea transmite în cuvinte, cu poticneli foarte dese. De asemenea, cu cel mai enervant lucru pentru mine – hlizelile, pe care le știți foarte bine, în cele mai nepotrivite momente, când spunea un lucru grav, un lucru uluitor și neașteptat, și atunci apărea această hlizeală.

Ei bine, , domnilor. În ultimele două discursuri, a fost mult mai fluent, nu s-a mai hlizit o dată, s-a poticnit de mult mai puține ori, a redus gesticulația și a reușit să transmită mesajul sobru și mult mai eficient. A arătat mai a președinte. Asta nu puteam să nu observ!”, a explicat gazetarul.

CTP, comparație între Nicușor Dan și Volodimir Zelenski

„În ce privește ce spune dl Nicușor Dan în relația cu Zelenski și cum se comportă cei doi președinți, nu pot să nu-mi pun întrebarea: ce s-ar fi întâmplat cu Ucraina dacă președintele Ucrainei era Nicușor Dan și nu Volodimir Zelenski? Puteți răspunde la această ipoteză? (…)

Hai să vă spun eu, să-mi continui ipoteza: s-alegea praful într-un timp record de Ucraina. Pentru că acolo nu mai mergea niciun curluntrism, că nu era vorba de luntri acolo. Era vorba de rachete supersonice, ultrasonice și de valuri, tsunami-uri de drone. Cu astea nu poți să practici curluntrism. Acolo ori spun, cum a spus Zelenski,” n-am nevoie să-mi asigurați o călătorie cu avionul, am nevoie să-mi dați arme”, cum a spus din prima zi.

Atât am vrut să relev în legătură cu dl președinte. Dânsul poate să președințească în România, fără prea mari probleme; dacă ar fi într-o situație ca a Ucrainei, după părerea mea, nu face față dl Nicușor Dan”, a mai afirmat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.