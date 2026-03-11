Gazetarul Cristian Tudor Popescu a apreciat modul în care a vorbit președintele Nicușor Dan, după ședința CSAT de azi.

„Vreau să remarc că domnul Nicușor Dan a avut alt tip de discurs. A redus gesticulația, a dispărut complet hlizeala. A fost sobru și decent în tot ce a spus și mult mai fluent, mai coerent decât de obicei. De salutat așa ceva”, a afirmat Cristian Tudor Popescu în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Amintim că în ședința CSAT de azi a fost aprobată solicitarea SUA de a fi aduse în România avioane americane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare. Ulterior, solicitarea SUA

Iată declarația președintelui, după ședința CSAT:

Ce a spus Nicușor Dan după ședința CSAT

„Un punct al discuției de azi în CSAT a fost dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România. E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu.

Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive, și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, se spune că ele sunt echipamente non-cinetice. Ele vor fi dislocate în baza acordului de parteneriat între România și SUA. Este o colaborare a României cu Statele Unite similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac. (…)

Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României. Deci îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, România este o țară sigură”, președintele Nicușor Dan, după ședința CSAT.

Afirmațiile au fost contrazise apoi cu argumente de gazetarul Cristian Tudor Popescu. Detalii .