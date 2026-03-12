B1 Inregistrari!
CTP: De ce se ține secret ajutorul pentru Ucraina? Secretomania asta e de-a dreptul cretină. De-aia poate să facă Rusia ce face acum (VIDEO)

Traian Avarvarei
12 mart. 2026, 19:34
Gazetarul Cristian Tudor Popescu. Sursa foto: Captură video - Dialoguri alese cu Mihai / YouTube

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a susținut că secretomania în jurul ajutorului pe care România îl acordă Ucrainei este „de-a dreptul cretină” și lasă spațiu de extindere pentru propaganda rusă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

CTP: De ce ținem la secret ajutorul pentru Ucraina?

Răzvan Zamfir: „A apărut o informație pe agenția de presă TASS. Au dat rușii o informație, o punere cap la cap a unor informații, de fapt. A fost preluată și în România și sună în felul următor: Ieri, Parlamentul României a aprobat, având în vedere că documentele sunt secrete, o forță americană de rezervă în România pentru a sprijini Ucraina.

Și ei coroborează votul de ieri din Parlamentul României, vizita președintelui ucrainean de astăzi și, bineînțeles, caracterul secret al documentelor validate ieri de Parlamentul României. Și începe să se rostogolească teoria asta inclusiv în presa din România și pe rețele de socializare. Nici nu vreau să vă mai zic în ce hal de bulgăre s-a făcut…”

Cristian Tudor Popescu: „Domnule Zamfir, rușii fac ce știu și ce trebuie din punctul lor de vedere. Și e firesc să facă țesătura asta de propagandă care este un obuz sau o rachetă balistică sau mai multe. Propaganda este o armă de atac redutabilă și își fac treaba. Așa cum își fac treaba cu tancul.

Problema e alta, e ce ați sesizat dvs dle Zamfir. Cu totul de acord! De ce se ține, domnule, secret ce am discutat cu Zelenski? De ce se ține secret suma, se ține secretă suma pe care România o dă Ucrainei, asistența pe care o dă din punct de vedere al instruirii unor militari, din punctul de vedere al unor echipamente și așa mai departe. Și este defavoarea României, așa cum ați spus.

Deci de-aia poate să facă Rusia ce face acum. Din pricina acestei secretomanii care, în cazul Ucrainei, este de-a dreptul cretină. Nu se ferește nicio țară din Europa care ajută Ucraina, nu se ferește, dimpotrivă, să spună cu ce o ajută. Știm foarte bine ce-i trimite Germania, ce-i trimite Franța, Marea Britanie, Polonia. Știm foarte bine! De ce noi să ținem secret lucrul ăsta? De ce? Ca să nu zică Simion ceva sau că le e teamă?”.

