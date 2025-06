Cu ce avion s-a dus președintele Nicuşor Dan la Summitul B9 de la Vilnius (FOTO)

În locul avioanelor de lux preferate de fostul președinte Klaus Iohannis, actualul președinte, Nicușor Dan, pare că alege aeronavele din flota Forțelor Aeriene Române. La Summitul B9 din Vilnius, Lituania, Dan a ajuns cu un avion de transport militar de tip Alenia C-27J Spartan, informează BoardingPass.

🇷🇴 Romanian President Nicușor Dan attends the B9 Summit in Vilnius, joined by Ukraine’s Volodymyr Zelenskyy and NATO’s Mark Rutte, to discuss NATO priorities and support for Ukraine

— Brave Romania (@brave_romania)