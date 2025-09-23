Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu șefii partidelor care formează coaliția de guvernare pentru a media disputele dintre aceștia. Deși au discutat mai multe ore și, la un moment dat, au dat impresia că pot ajunge la un consens, acest lucru nu s-a întâmplat.

Bolojan nu l-a convins pe Nicușor Dan

La întâlnirea convocată de președinte, liderii partidelor din au evitat să abordeze subiectul unei eventuale demisii a premierului Ilie Bolojan. Acesta a declarat că se va retrage dacă pachetele de austeritate nu vor trece de CCR.

Surse politice citate de susțin că subiectul nu a fost abordat, cea mai mare parte a întrevederii fiind acaparată de prezentarea ministrului Finanțelor pe situația bugetară. Alexandru Nazare a explicat care este situația fiscală și ce perspective sunt în contextul rectificării bugetare.

Președintele ar fi vrut să afle, de la premierul Bolojan, dacă are în vedere și alte măsuri menite să reducă deficitul bugetar în afara celor adoptate. Premierul, susțin sursele, nu a reușit să-l convingă pe șeful statului dacă are în vedere și alte pachete de măsuri. Se pare că dialogul s-a împotmolit în problema concedierilor colective care pare să fi devenit o obsesie a lui Ilie Bolojan.

Surse din ședință susțin că discuțiile s-au blocat la concedierile colective. Social-democrații au propus o schemă prin care primăriile să decidă singure asupra reducerilor de personal. Ilie Bolojan s-a opus categoric și a insistat ca aceste concedieri să se facă așa cum dorește el.

Discuțiile s-au încins pe tema alegerilor la București

Un alt subiect care a încins atmosfera din sala în care au avut loc discuțiile a fost cel privind alegerile parțiale pentru Primăria Municipiului București. Protagoniști au fost Sorin Grindeanu, liderul PSD, și Ionuț Moșteanu reprezentantul USR. Aceștia s-au contrazis, astfel că, sesizând că șansele unui acord sunt minime, Nicușor Dan a închis subiectul.El a sugerat ca aceste discuții să fie reluate altă dată, iar alegerile să fie amânate.

Finalul ședinței i-a aparținut lui Kelemen Hunor, care ar fi tras concluzia amară: „În coaliția asta fiecare ne simțim singuri”.

În cele din urmă, s-a stabilit ca șefii coaliției să aibă întrevederi cu președintele și în următoarea perioadă, pentru a evita blocajele și pentru a găsi soluții la temele aflate în dezacord.

Tensiunile au continuat și la ședința coaliției

După întâlnirea de la Cotroceni, delegațiile partidelor s-au întâlnit din nou, pentru a încerca să găsească un numitor comun, într-o ședință a coaliției. Deși a durat aproximativ cinci ore, lucrurile nu s-au calmat. Singurul subiect pe care s-a ajuns la un acord, a fost cel legat de plafonarea prețurilor la alimente.

Dispute au avut loc pe mai multe subiecte. Conform surselor din interiorul coaliției, au existat contre pe pe tema moțiunii depuse de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. PSD i-a cerut Dianei Buzoianu să „respecte o serie de priorități” dacă mai vrea sprijinul partidului. Pe de altă parte, USR acuză PSD că apelează la astfel de atacuri pentru a atrage alegătorii AUR.

Ionuț Moșteanu a lansat o provocare pentru PSD, spunând că partidul său va rupe coaliția dacă social-democrații nu le susțin ministra la moțiune. La rându-i, Sorin Grindeanu i-a replicată că susținerea va depinde de avizarea lucrărilor pentru hidrocentralele aflate în lucru. La ședință a fost prezentă și Buzoianu, care a promis că le va semna rapid.

PSD are mari interese legate de acest lucrări. Iar acest lucru s-a văzut de pe vremea când Ministerul Energiei era condus de Virgil Popescu, care a refuzat să cedeze presiunior. Din acest motiv, Popescu a fost ținta atacurilor venite, în special, de la senatorul Daniel Zamfir.

Bolojan a reproșat PSD amendamentele legate de bursele școlare

În timpul discuțiilor, Ilie Boojan s-a arătat nemulțumit că PSD a depus, în Parlament, amendamente care vizează măsurile de austeritate adoptate în Educație, respectiv bursele școlare și plata cu ora. s-a justificat spunând că măsurile adoptate de Guvern au provocat nemulțumiri în partidul său. În replică, premierul le-ar fi spun social-democraților că sunt nemulțumiți încă de la moarea lui Ion Iliescu încoace.

De asemenea, au fost tensiuni (din nou) și pe tema concedierilor colective pe care Ilie Bolojan le numește reforma administrativă. Pe acest subiect este blocaj total în Coaliție.

Ilie Bolojan insistă să dea oamenii afară și să crească impozitele și taxele locale în condițiile o asfel de decizie nu va duce, neapărat la economii. Dimpotrivă, având mai mulți bani la dispoziție, primarii și președinții de consilii județene vor fi încurajați să risipească și mai mult.

Pentru a vorbi despre o reformă, Ilie Bolojan ar fi trebuit să propună măsuri care să-i împiedice pe aleșii locali să mai risipească fondurile publice. Or, în pachetele propuse nu există astfel de măsuri, de eficientizare a cheltuielilor. Ilie Bolojan și adepții săi nici măcar nu se dau în vorbă despre așa ceva, deși subiectul le-a fost adus în atenție, inclusiv în conferințele de presă.