Cum a ajuns un fost senator USR să se înscrie în PSD și să fie coleg cu Piedone Jr.. Explicațiile lui Gheorghiţă Mîndruţă (VIDEO)

Fostul senator USR de Suceava, Gheorghiţă Mîndruţă, a explicat luni, pentru B1 TV, de ce a ales să se înscrie în PSD. El e acum coleg cu e, fostul primar în dosarul „Colectiv”.

Mîndruţă a spus că a plecat din USR din cauza certurilor din partid și a trebuit să se înscrie într-o altă formațiune pentru că nu avea cum să lucreze ca independent în Senat. Despre eticheta pe care o are PSD, el a spus că niciun partid nu e imaculat și că mai mult decât partidele în sine contează oamenii care le compun.

Gheorghiţă Mîndruţă a admis că a primit reacții negative urmare a deciziei sale, dat fiind că electoratul USR e puternic anti-PSD.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

De ce a plecat Gheorghiţă Mîndruţă din USR

„Eu am plecat de la USR independent. Am două luni de când mi-am dat demisia din partid, din funcția deținută în plan local al Suceava, unde eram președintele filialei județene, din cauza… cum să spun… a multor argumente pe care le-am discutat de-a lungul timpului cu conducerea USR de la acel moment. Am bătut la uși închise, n-am găsit parteneri de dialog la București. Și atunci, fără a avea aranjamente sau discuții prealabile, așa cum s-a speculat, pur și simplu am ales să-mi dau demisia din funcția de președinte al filialei județene și din partid.

Între timp, ca senator, unde nu e grup al independenților la Senat, a trebuit să fac o alegere. Sunt mulți factori care au contribuit la decizia mea, inclusiv contextul local din Suceava, județ pe care eu îl reprezint. (…)

Eu am plecat din USR după doi ani în care mi-am făcut treaba în Parlament. Am fost președinte de filială jduețeană, iar în utimul an am consumat o grămadă de energie ca să potolesc lupte interne, ca să țin lucrurile sub control, în loc să construim. Celelalte partide au candidați pe care încep să-i promoveze pentru alegerile lcoale din 2024, iar USR, inclusiv USR Suceava consumă energie pentru lupte interne.

Eu la începutul lui 2020 lucram la ONU, eram prin Africa și am lăsat jobul de acolo fără nicio garanție acasă, ca să vin să ma implic să fac altfel de politică. Am făcut în USR cât am putut”, a declarat Mîndruţă, pentru B1 TV.

Gheorghiţă Mîndruţă explică de ce a ales PSD

Întrebat ce i s-a părut la PSD mai ”atractiv” de a ales acest partid și nu altul, el a răspuns: „Contextul local. În Suceava balanță reprezentării e oarecum dezechilibrată și cred că cu PSD în 2024 putem să echilibrăm balanța, că sucevenii nu sunt cetățeni de mâna a doua, iar de ani buni de zile sunt privați de infrastructură rutieră, de investiții, de un venit…”

Când i s-a atras atenția că, totuși, ministrul Transporturilor e chiar de la PSD (Sorin Gridneanu), Gheorghiţă Mîndruţă a punctat: „Păi, tocmai!”

Întrebat dacă are o părere bună despre PSD, Mîndruță a răspuns: „Partidele sunt formate din oameni. PSD nu e răul by default. PNL, USR… Nu noțiunea partiului e cea care îi face rău, ci oamenii și comportamentul rău”.

Când i s-a sugerat că, totuși, românii care au votat USR au făcut-o ca să nu câștige PSD, acesta a spus: „Nu cred că cineva poate să spună că 100%… De ce votăm USR? Doar alegem din două rele răul cel mai mic?”.

Gheorghiţă Mîndruţă a mai precizat că a fost invitat să se înscrie și în AUR.