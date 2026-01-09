B1 Inregistrari!
Cum a încercat să scape nevinovat fostul ministru Daniel Chițoiu. Judecătorii au explicat motivele condamnării cu executare

Cum a încercat să scape nevinovat fostul ministru Daniel Chițoiu. Judecătorii au explicat motivele condamnării cu executare
Fostul ministru Daniel Chițoiu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare, după accidentul rutier produs în 2019, în urma căruia două persoane și-au pierdut viața, iar o a treia a fost grav rănită. Decizia a fost pronunțată joi de Curtea de Apel Pitești.

La scurt timp după sentință, Chițoiu s-a prezentat la Poliția Capitalei și a fost condus la Penitenciarul Rahova, unde își va executa pedeapsa.

Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat. Ce reproșuri îi aduc judecătorii

În motivarea condamnării, judecătorii subliniază, potrivit HotNews, că Daniel Chițoiu nu și-a recunoscut nicio clipă vina, încercând constant să arunce responsabilitatea asupra victimei decedate.

Mai mult, magistrații vorbesc despre o atitudine problematică în timpul procesului, care ar fi inclus tentative de intimidare a instanței și presiuni nejustificate asupra judecătorilor.

Cum s-a produs accidentul din 2019 în care a fost implicat fostul ministru Daniel Chițoiu

Accidentul a avut loc în 26 decembrie 2019, în localitatea Zamfirești, județul Argeș. Potrivit anchetei, Daniel Chițoiu a pătruns pe contrasens și a lovit frontal un autoturism care circula regulamentar.

Inițial, au existat suspiciuni că fostul ministru ar fi vorbit la telefon în momentul impactului, însă, listingul telefonic a infirmat această ipoteză. Cu toate acestea, instanța a stabilit că Chițoiu nu era atent la drum atunci când a pierdut controlul volanului.

De ce nu a contat cauza exactă a pierderii controlului

Judecătorii au arătat că nu este esențial ce anume l-a determinat pe Chițoiu să ajungă pe sens opus, ci faptul că neatenția sa a fost cauza directă a tragediei.

Nu are relevanță în privința stabilirii vinovăției deoarece este evident că inculpatul, atunci când a ajuns pe celălalt sens de mers, nu era atent la drum, fiind vorba de un factor/eveniment care a dus la pierderea atenției la drum.”, se arată în motivarea judecătorilor.

A încercat fostul ministru Daniel Chițoiu să dea vina pe victimă?

În timpul procesului, fostul ministru a susținut că șoferul din sens opus, un bărbat de 82 de ani, ar fi pătruns pe banda sa din cauza unor probleme medicale. Această versiune a fost contrazisă de martori și de probele din dosar.

Judecătorii au reținut că, în realitate, victima a fost cea care a încercat să evite impactul.

Singurele manevre de evitare a coliziunii au fost inițiate de victimă care a frânat înaintea impactului, dar care din păcate nu au fost suficiente, în vreme ce, în dreptul inculpatului nu s-au putut detecta asemenea inițiative, împrejurare ce întărește ipoteza luată în considerare de prima instanță cum că inculpatul deja pierduse controlul autoturismului său”, se mai arată în motivarea judecătorilor.

Cum au descris judecătorii comportamentul lui Chițoiu în instanță

Magistrații Curții de Apel Pitești au fost extrem de critici la adresa comportamentului procesual al fostului ministru și al apărătorilor săi.

”Un comportament procesual al inculpatului (și al apărătorilor acestuia, cum a ținut să precizeze și judecătorul fondului) exhibat în fața primei instanțe pe care și noi îl socotim a fi inacceptabil. Au fost punctate de prima instanță mai multe acțiuni ale inculpatului, prin apărătorii care l-au asistat atunci, precum cereri de recuzare ale membrilor completului (…), aducerea la cunoștința completului a faptului că a fost sesizată Inspecția Judiciară pentru a pune o presiune inoportună asupra judecătorului titular (…), crearea unui climat de suspiciune față de imparțialitatea completului de judecată”.

De ce a fost majorată pedeapsa

În primă instanță, la Judecătoria Pitești, Daniel Chițoiu fusese condamnat la trei ani cu suspendare. Procurorii au contestat decizia, considerând pedeapsa prea blândă.

Curtea de Apel Pitești a decis majorarea pedepsei la patru ani de închisoare cu executare, argumentând că lipsa de asumare și încercarea de a da vina pe victimă trebuie să se reflecte în sancțiune.

Daniel Chițoiu, în vârstă de 58 de ani, a fost ministru al Finanțelor în guvernele Ponta I și II (2012–2014) și deputat în două mandate.

