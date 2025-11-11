B1 Inregistrari!
Planul lui Ciprian Ciucu pentru București: Un oraș ordonat, european și lipsit de poluare vizuală. „Aceasta este viziunea mea despre orașul nostru" (VIDEO)

Planul lui Ciprian Ciucu pentru București: Un oraș ordonat, european și lipsit de poluare vizuală. „Aceasta este viziunea mea despre orașul nostru” (VIDEO)

Ana Maria
11 nov. 2025, 17:51
Planul lui Ciprian Ciucu pentru București: Un oraș ordonat, european și lipsit de poluare vizuală. Aceasta este viziunea mea despre orașul nostru (VIDEO)
Sursa foto: Facebook / Ciprian Ciucu
Cuprins
  1. Viziunea lui Ciprian Ciucu pentru București. Ce planuri are
  2. Cum vede Ciprian Ciucu legătura dintre oraș și comportamentul oamenilor
  3. Ce își propune în final candidatul la Primăria Capitalei

Viziunea lui Ciprian Ciucu pentru București. Primarul Sectorului 6 și candidat la Primăria Capitalei a vorbit despre o viziune ambițioasă pentru transformarea Bucureștiului într-un oraș european modern, calm și armonios.

Mesajul său pornește de la ideea că mediul urban influențează profund comportamentul oamenilor, iar ordinea din oraș se reflectă direct în viața comunității.

Viziunea lui Ciprian Ciucu pentru București. Ce planuri are

Ciucu spune că își dedică energia unei direcții clare. Mai exact, vrea un București în care spațiul public este ordonat, prietenos și lipsit de orice formă de agresivitate vizuală sau auditivă. El vorbește despre o capitală în care oamenii se simt bine pentru că mediul în care trăiesc îi sprijină, nu îi stresează.

Potrivit acestuia, modelul ideal îl reprezintă orașele europene unde infrastructura, ordinea și respectul sunt valori vizibile în fiecare colț.

Cum vede Ciprian Ciucu legătura dintre oraș și comportamentul oamenilor

Primarul Sectorului 6 insistă asupra faptului că un oraș dezordonat produce dezordine în viețile oamenilor, în timp ce un oraș organizat generează disciplină, încredere și coeziune socială. În opinia sa, spațiul urban contează la fel de mult ca regulile și comportamentul comunității.

“Mă focalizez să îmi dedic, efectiv, viața, să facem din București o capitală cu adevărat europeană, așa cum îmi place mie când mă duc și văd orașele așezate.

Îmi plac foarte, foarte mult orașele în care totul este ordonat, totul este la linie. Nu te agresează nimic, nu strigă nimic la tine, nici vizual, și nici auditiv. Oamenii sunt fericiți, sunt calmi, pentru că orașul, așa cum este el, ne formează pe noi toți. Ne influențează viața și ne formează așa cum suntem noi.

Dacă trăim într-un lume dezordonată, într-un oraș dezordonat, noi suntem dezordonați. Dacă trăim într-un oraș în care este ordine, și în capul oamenilor este ordine. Respectăm reguli, ne respectăm unii pe alții, ne place să stăm împreună. În mare, în esență, aceasta este viziunea mea despre orașul nostru”, a spus Ciprian Ciucu.

Ce își propune în final candidatul la Primăria Capitalei

Obiectivul final, spune el, este un București care devine „acasă” în adevăratul sens al cuvântului: ordonat, calm, sigur și orientat către oameni. Ciucu afirmă că vede Capitala ca pe un spațiu unde respectul reciproc se naște din ordinea urbană și din reguli clare.

