Cum comentează Vasile Dîncu numirea sa în funcția de ministru al MApN. Oficialul PSD nu are experiență în structurile militare

Marți, 23 noiembrie, Vasile Dîncu a vorbit pentru B1 TV, în emisiunea „Actualitatea”, despre organizarea viitoarei alianțe de guvernare, respectiv a comentat pe marginea controverselor legate de numirea sa în funcția de ministru la Apărare.

PSD și PNL încă nu și-au dat acordul cu privire la schimbarea premierului în cadrul guvernării rotative. Primul premier al alianței va fi Nicolae Ciucă. Teoretic, al doilea va fi de la PSD, însă data nu a fost încă stabilită și la nivel formal, în baza unui angajament scris.

„În momentul acesta am terminat protocolul alianței. Am convenit să lăsăm la un nivel de principii. Vom avea un protocol de colaborare care va cuprinde toate aceste situații. Nu am apucat să vorbim despre toate detaliile, ne-a surprins și pe noi presa. Trebuie formalizate unele lucruri”, a declarat Vasile Dîncu, pentru B1 TV.

Explicația lui Vasile Dîncu

De asemenea, sociologul din PSD a comentat și nominalizarea sa pentru funcția de ministru al Apărării. Dîncu nu are în spate o carieră militară și crede că lipsa experienței în cadrul structurilor MApN nu reprezintă un dezavantaj.

„(…) Există ceea ce se poate numi un parteneriat civilo-militar. Unii îl numesc un control al civililor pentru militari. Mi se pare cam dur, dar așa scrie în regulamentul NATO”, a mai transmis Vasile Dîncu.

Marți, și Nicolae Ciucă a fost provocat să comenteze propunerea lui Dîncu la Apărare. Generalul în rezervă a fost mai degrabă evaziv.

„Aici discutăm despre atribuțiile ministrului la nivelul MAPN. Trebuie să prevaleze activitățile de management. Ceea ce este specific pentru MAPN este că e atât de bine ‘procedurat’, încât poate fi ușor de condus”, a opinat Ciucă.