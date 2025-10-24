Cum și-a făcut PSD grup de lucru pe pensiile magistraților. Explicațiile ministrului Justiției (VIDEO)

Anunțțul lui Sorin Grindeanu că a creat propriul grup de lucru pentru a realiza un proiect pe pensiile magistraților a creat noi tensiuni în Coaliție. Ilie Bolojan s-a supărat după ce liderul PSD a trecut peste el și nu e deloc dispus să renunțe la propriul său proiect, spun surse politice.

Ce spune ministrul Justiției despre grupul PSD pe pensiile magistraților

În direct pe B1 TV, ministrul Radu Marinescu a încercat să îl scuze pe șeful său de partid și spune că de fapt lucrurile stau altfel. Nu a înțeles Bolojan bine demersul lui , explică ministrul PSD al Justiției.

„Nu ne-am separat de Ilie Bolojan. Nu este vorba de o cala unilaterală aleasă de PSD. Legea asumată de Guvern a fost declarată neconstituțională pentru o rațiune extrinsecă și așteptăm acum motivarea Curții Constituționale care poate veni mai devreme sau mai târziu. Suntem cu toții sub constrângerea unor termene restrânse în privința îndeplinirii unui jalon impportant din PNRR, acela care privește pensiile de serviciu. E vorba de sume foarte importante din bani europeni.

Pe de altă parte avem un blocaj în jurstiție care afectează cetățeanul. În acest context, considerăm că este legitimă orice fel de încercare care se poate face în cadrul unui dalog între puterile statului. Asta nu înseamnă că facem drumuri paralele sau opinie separată.

A fost o întâlnire sub patronajul președintelui Camerei Deputaților. Au fost invitați la dialog reprezentanții magistraturii pentru a discuta cum se poate realiza un proiect constructiv și constituțional.”, spune Radu Marinescu.

Grupul de lucru PSD va funcționa de săptămâna viitoare

, sau al Camerei Deputaților după cum ne spune ministrul Justiției, va începe discuțiile și negocierile pe pensiile magistraților de săptămâna viitoare. Iar Bolojan e invitat dacă vrea să vină.

„Grupul de lucru se va constitui de săptămâna viitoare sub egida Parlamentului și oricine poate interveni în acest grup de lucru. Orice parte din Coaliție este binevenită. Căutăm să vedem cum putem realiza un proiect care să fie constituțional și care să atingă obiectivele de guvernare.

Astăzi nu s-au discutat aspecte concrete. A fost doar o deschidere spre dialog. Grupul de lucru va analiza aspectele concrete. PSD vrea să avem ceva constituțional. Numai cu un proiect constituțional putem debloca această situație.”, afirmă ministrul Justiției

Când va fi gata noul proiect al PSD-ului nu știe nimeni să spună. Dar înțelegem de la ministrul Justiției că anul acesta în niciun caz.