B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Irineu Darău, plan pentru curățenie în Ministerul Economiei: „O să identific profesioniștii și o să-i încurajez”. Ce spune despre companiile de stat falimentare (VIDEO)

Irineu Darău, plan pentru curățenie în Ministerul Economiei: „O să identific profesioniștii și o să-i încurajez”. Ce spune despre companiile de stat falimentare (VIDEO)

Traian Avarvarei
26 dec. 2025, 22:52
Irineu Darău, plan pentru curățenie în Ministerul Economiei: „O să identific profesioniștii și o să-i încurajez”. Ce spune despre companiile de stat falimentare (VIDEO)
Irineu Darău (USR), ministrul Economiei. Sursa foto: Captură video B1 TV
Cuprins
  1. Planul noului ministru al Economiei
  2. Darău, despre primele din companiile de stat

Irineu Darău (USR), noul ministru al Economiei, a declarat că în ianuarie va veni cu plan detaliat privind măsurile pe care le va lua pe parcursul anului 2026. Până atunci, a cerut mai multe informații de la direcțiile din subordinea ministerului, astfel încât să-și facă o imagine clară asupra a ceea ce se întâmplă în instituție.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Planul noului ministru al Economiei

„Cred că există profesioniști desăvârșiți în sistem, dar nu mereu au ajuns și șefi sau să aibă mai multă responsabilitate. Tind să cred că voi identifica acele puncte unde nu e omul potrivit la locul cel mai potrivit. Și voi schimba ceva. Unde e omul potrivit la locul potrivit, nu voi schimba nimic. Vreau să reușesc să înțeleg această organigramă a ministerului, să identific profesioniștii și să-i încurajez”, a declarat Irineu Darău.

Acesta a precizat apoi că încă din prima zi la minister a cerut oficial tuturor direcțiilor din subordine să-i transmită în scris la ce lucrează, care sunt obiectivele și care sunt urgențele: „Mă voi uita foarte atent la performanțe”. Iar în ianuarie, după ce va avea toate informațiile, va veni cu un plan.

Companiile de stat, multe dintre ele n-au ajuns în pragul falimentului sau chiar în faliment degeaba. Vorbim de zeci de ani de acțiune concertată sau inconștientă care le-au adus într-o situație tot mai proastă”, a mai afirmat Darău, punctând că și aici va face diferență între profesioniști și cei care sunt degeaba în funcție.

Darău, despre primele din companiile de stat

Întrebat despre primele de Crăciun care s-au dat în mai multe companii de stat, în plină perioadă de austeritate, ministrul Irineu Darău a afirmat: „Trebuie să se gândească orice decident că dacă oamenii simpli strâng cureaua, trebuie un pic strânsă cureaua și acolo. Deci aș îndemna pe toată lumea să se înfrâneze”.

Tags:
Citește și...
Armand Goșu: „Cei care au anulat alegerile au făcut jocul Rusiei”. De ce crede istoricul că s-a anulat, de fapt, scrutinul
Politică
Armand Goșu: „Cei care au anulat alegerile au făcut jocul Rusiei”. De ce crede istoricul că s-a anulat, de fapt, scrutinul
Încă un deputat cu bolid de lux nedeclarat. În declarația de avere figurează cu o Dacia 1300 (VIDEO)
Politică
Încă un deputat cu bolid de lux nedeclarat. În declarația de avere figurează cu o Dacia 1300 (VIDEO)
Mesajul lui Nicușor Dan, a doua zi de Crăciun. Președintele a vorbit despre personalitățile care ajută la promovarea României
Politică
Mesajul lui Nicușor Dan, a doua zi de Crăciun. Președintele a vorbit despre personalitățile care ajută la promovarea României
Teo, despre umorul politic: „Clasa politică pe care o avem acum este aproape de necaricaturizat pentru că arată deja a caricatură”
Politică
Teo, despre umorul politic: „Clasa politică pe care o avem acum este aproape de necaricaturizat pentru că arată deja a caricatură”
Mesajul de Crăciun al Custodelui Coroanei, Majestatea Sa Margareta: „Am încredere în naţiunea română şi în puterea ei de a merge mai departe”
Politică
Mesajul de Crăciun al Custodelui Coroanei, Majestatea Sa Margareta: „Am încredere în naţiunea română şi în puterea ei de a merge mai departe”
Atacul lui Nicușor Dan la adresa lui Donald Trump face valuri. Comentariile jurnalistului Cristian Tudor Popescu
Politică
Atacul lui Nicușor Dan la adresa lui Donald Trump face valuri. Comentariile jurnalistului Cristian Tudor Popescu
Nazare: „Primele consultări pentru elaborarea bugetului pe 2026 încep în ianuarie”. Ce deficit a înregistrat România în noiembrie (VIDEO)
Economic
Nazare: „Primele consultări pentru elaborarea bugetului pe 2026 încep în ianuarie”. Ce deficit a înregistrat România în noiembrie (VIDEO)
Guvernul a aprobat Ordonanța trenuleț. Ministrul Alexandru Nazare a anunțat principalele măsuri (VIDEO)
Economic
Guvernul a aprobat Ordonanța trenuleț. Ministrul Alexandru Nazare a anunțat principalele măsuri (VIDEO)
Prefectul PSD de Olt și subprefectul PNL, audiați de procurorii militari. Ce acuzații li se aduc
Politică
Prefectul PSD de Olt și subprefectul PNL, audiați de procurorii militari. Ce acuzații li se aduc
Parlamentarii și-au redus sumele forfetarele cu 10%. Deputații și senatorii mimează solidaritatea cu românii loviți de austeritate
Politică
Parlamentarii și-au redus sumele forfetarele cu 10%. Deputații și senatorii mimează solidaritatea cu românii loviți de austeritate
Ultima oră
23:59 - Trei femei, atacate cu cuțitul la metroul din Paris. Un suspect a fost reținut
23:41 - Mihai Trăistariu spune că a fost cuplat 3 ani cu o femeie căsătorită: „Asta a fost nebunia vieții mele pe relații”
23:11 - „Întrebarea teologică” a lui Cristian Tudor Popescu pentru români, în contextul sărbătorilor. Ce curiozitate are gazetarul
22:20 - Un angajat al Şcolii de Agenţi de Poliţie din Câmpina a fost reţinut pentru tentativă de viol asupra unui elev
21:55 - Gigi Becali a povestit cum i-a salvat viața unui IT-ist: „Milioane făceam și voiam să mă sinucid”
21:25 - Cu cât cresc impozitele pe locuințe în 2026. Unii proprietari vor plăti chiar și de trei ori mai mult
20:59 - „Te iubesc noapte și zi”. Cele mai bizare și haioase căutări pe eMAG, în 2025
20:36 - Un sucevean a făcut anul acesta 2.409 comenzi pe un site / Ce au cumpărat românii din online în 2025
20:08 - Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere. Pe celelalte le-a mâncat
19:46 - Cum a pierdut fostul fotbalist Marian Aliuță 5 milioane de euro și cum i s-a schimbat viața după: „Simți disperare”