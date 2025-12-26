Irineu Darău (USR), al Economiei, a declarat că în ianuarie va veni cu plan detaliat privind măsurile pe care le va lua pe parcursul anului 2026. Până atunci, a cerut mai multe informații de la direcțiile din subordinea ministerului, astfel încât să-și facă o imagine clară asupra a ceea ce se întâmplă în instituție.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Planul noului ministru al Economiei

„Cred că există profesioniști desăvârșiți în sistem, dar nu mereu au ajuns și șefi sau să aibă mai multă responsabilitate. Tind să cred că voi identifica acele puncte unde nu e omul potrivit la locul cel mai potrivit. Și voi schimba ceva. Unde e omul potrivit la locul potrivit, nu voi schimba nimic. Vreau să reușesc să înțeleg această organigramă a ministerului, să identific profesioniștii și să-i încurajez”, a declarat Irineu Darău.

Acesta a precizat apoi că încă din prima zi la minister a cerut oficial tuturor direcțiilor din subordine să-i transmită în scris la ce lucrează, care sunt obiectivele și care sunt urgențele: „Mă voi uita foarte atent la performanțe”. Iar în ianuarie, după ce va avea toate informațiile, va veni cu un plan.

„ , multe dintre ele n-au ajuns în pragul falimentului sau chiar în faliment degeaba. Vorbim de zeci de ani de acțiune concertată sau inconștientă care le-au adus într-o situație tot mai proastă”, a mai afirmat Darău, punctând că și aici va face diferență între profesioniști și cei care sunt degeaba în funcție.

Darău, despre primele din companiile de stat

Întrebat despre care s-au dat în mai multe companii de stat, în plină perioadă de austeritate, ministrul Irineu Darău a afirmat: „Trebuie să se gândească orice decident că dacă oamenii simpli strâng cureaua, trebuie un pic strânsă cureaua și acolo. Deci aș îndemna pe toată lumea să se înfrâneze”.