Dacian Cioloș: Conducerea PNL trebuie să dea un mesaj clar că nu dorește negocieri și cu PSD. Am acceptat ca premierul să fie de la PNL (VIDEO)

Dacian Cioloș, președintele USR, spune că pentru începerea tratativelor de refacere a coaliției este nevoie ca liderii PNL să arate clar că nu doresc să negocieze și cu PSD. Totodată, el susține că în discuția cu Florin Cîțu a fost agreat principiul potrivit căruia liberalii propun prim-ministrul.

La finalul discuției cu omologul său de la USR, președintele PNL spunea că sunt șanse mari pentru refacerea coaliției.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Dacian Cioloș, despre șansele de refacere a coaliției dintre PNL, USR și UDMR

„Dacă începem negocierile pentru refacerea coaliției, trebuie să fie un mesaj clar din partea conducerii PNL că dorește lucrul acesta și nu negocieri și cu PSD. Am convenit că dacă începem discuțiile pentru refacerea coaliției, data viitoare ar trebui să participe și colegii de la UDMR ca să putem intra în detalii. Detaliile înseamnă în primul rând, pornind de la programul de guvernare pe care l-am stabilit data trecută, să intrăm mai în detalii pe un calendar de măsuri pe care să le punem în aplicare, un calendar și în timp, dar și de conținut. (…) N-am discutat nume de premier, am discutat principii și am acceptat principiul că premierul să fie de la PNL, dar n-am mers mai departe cu detalii”, a declarat președintele USR.

Întrebat dacă e posibil ca USR să se răzgândească și să îl accepte pe Florin Cîțu pentru funcția de premier, Dacian Cioloș a răspuns: „V-am spus deja, e de notorietate poziția noastră și nu ne-am schimbat-o. V-am spus foarte clar care e poziția partidului, care nu se schimbă, dar n-am discutat despre lucrurile acestea”.

„Eu am înțeles că și fără minorități se poate face majoritatea, dar am toată încrederea că și minoritățile vor susține un astfel de guvern dacă ne punem de acord pe refacerea coaliției”, a adăugat liderul USR.

Întrebat cât este dispus să aștepte partidul pe care îl conduce, Dacian Cioloș a afirmat: „Dar nu e vorba de noi. Aici e vorba de responsabilitatea partidelor vizavi de România. Trebuie să dăm un Guvern cât mai repede. Noi n-avem de ce să așteptăm, pentru noi e simplu. Diseară sau mâine, PNL ne spune dacă vrea sau nu să refacă coaliția. Dacă vrea să refacă coaliția, atunci de mâine trebuie să începem discuții și asta cred că a fost clar și pentru colegii de la PNL, că n-avem timp de pierdut. Dacă nu vor să refacem coaliția, ci vor să meargă cu PSD, probabil că de mâine vor începe discuțiile cu PSD”.