Dacian Cioloș, despre continuarea colaborării cu PNL dacă guvernul propus pică în Parlament: „USR nu a spus că refuză categoric nicio variantă prin care putem găsi o soluție rezonabilă”

Premierul desemnat Dacian Cioloș a declarat luni că USR a spus că refuză categoric o colaborare cu PSD și AUR, însă laă usa deschisă celor de la PNL în ciuda faptului că liberalii nu au ajuns la un acord privind susținerea guvernului propus de acesta:

„USR nu a spus că refuză categoric nicio variantă prin care putem găsi o soluție rezonabilă, dar o soluție rezonabilă. Am spus ceea ce nu vom face: că nu inenționăm să construim o majoritate cu PSD și cu AUR. PNL-ului am făcut deja oferte, nu am văzut nicio propunere din partea PNL-ului decât să treacă timpul, ce se mai întâmplă, rămâne guvernul Cîțu. Vă spun că noi propunem deja o soluție, nu una presupusă peste câteva zile.

Nu punem genul acesta de ultimatumuri, vrem să găsim oluții. USR este un partid responsabil care caută soluții practice și pragmatice, nu doar pe hârtie și nu doar pentru a ajuta iun om sau altul. Cred că este un semn suficient de responsabilitate pe care USR și-o asumă. Am venit cu propuneri pragmatice fără să forțăm mândria unora sau altora. Avem nevoie de soluții pentru a putea vorbi de un dacă. Ne asumăm responsabilități”, a spus Dacian Cioloș.