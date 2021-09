Dacian Cioloș nu va fi prezent la discuțiile cu Klaus Iohannis, fiind la Paris, la întâlnirea Renew Europe cu Emmanuel Macron

Dacian Cioloș nu va fi prezent marți la discuțiile cu președintele Klaus Iohannis, fiind la Paris, la întâlnirea Renew Europe cu Emmanuel Macron. Luni seara doar Dan Barna a prezentat decizia BPN privind retragerea miniștrilor USR PLUS din Guvernul Cîțu.

Barna se așteaptă ca la Cotroceni să se găsească o variantă cu un nou premier, pentru a continua coaliția.

„Florin Cîțu a dinamitat conștient și perfect responsabil această coaliție, cu bună știință și cinism. Florin Cîțu nu mai poate să fie premier și din acest motiv miniștrii USR PLUS se retrag din Cabinetul Florin Cîțu. Este o decizie pe care am luat-o împreună cu toți colegii din USR PLUS, este o decizie susținută de Biroul Național și în acest context ne prezentăm demisiile. Mâine dimineață, la prima oră, premierul va avea demisiile noastre pe birou, astfel încât să deblocăm această criză”.

El a calificat ședința BPR drept ”un abuz grotesc:

„Nu s-a întâmplat niciodată în 30 de ani – și mă îndoiesc că s-a întâmplat în vreo țară pretins democratică din lume – ca oamenilor care au semnat o moțiune de cenzură să li se spună, fiind priviți în ochi: ”Nu este semnătura dumneavoastră. Avem îndoieli serioase că semnătura pe care o aveți vă reprezintă”. Este un abuz grotesc care aruncă România în beciurile pseudo-democrației. Ceea ce s-a întâmplat astăzi ne arată că oricâte hachițe și oricâte invenții sunt necesare pentru a fi îngropată moțiunea de cenzură depusă, trebuie să folosim și planul B, pentru că moțiunea era planul A”.