Dacian Cioloș: Președintele Klaus Iohannis are o influență masivă în deciziile PNL / Nu văd ce ar putea aduce bun o înțelegere politică între PNL și PSD (VIDEO)

Dacian Cioloș, liderul USR, susține că președintele Klaus Iohannis „are o influență masivă” în deciziile PNL și le poate influența „și într-un sens, și în celălalt”.

Întrebat dacă nu cumva lucrurile se vor repeta în eventualitatea în care președintele Klaus Iohannis a fost cel responsabil pentru revocarea lui Stelian Ion, care l-ar fi încurcat în procedura de numire a procurorilor, și pentru ruptura dintre PNL și USR, Dacian Cioloș a răspuns: „Eu cred că dacă Președintele are problema asta n-o să mai lase PNL să facă înțelegerea asta cu USR și lucrurile vor fi simple, și vom avea claritate în zilele care urmează, pentru că asta e o evidență, că Președintele are o influență masivă în deciziile care se iau în PNL și poate să le influențeze și într-un sens, și în celălalt, și atunci vom avea claritate. Dacă într-adevăr Președintele are interesul acesta, foarte probabil va fi și unul din motivele pentru care nu o să se refacă coaliția, și atunci, încă o dată, avem claritate și noi vom merge pe drumul nostru, și ne vom duce la îndeplinire mandatul politic pe care l-am primit de la alegători”.

Referitor la parlamentarii care au părăsit grupul PNL, președintele USR a spus: „Eu i-am auzit pe Ludovic Orban și pe cei din jurul lui spunând exact asta, că dacă PNL va merge spre o înțelegere cu PSD, ei au o problemă și că probabil vor ieși din partid. I-am auzit cam pe toți că își doresc refacerea coaliției cu USR, că e singura acceptabilă și din punctul lor de vedere, deci nu cred că aici ar fi o problemă”.

„Eu cred că, știți, motive vor găsi totdeauna, și justificări, și argumente, dacă decid să facă alianța și înțelegerea cu PSD. Un lucru e clar, înțelegere PNL-PSD, evident, a mai existat în trecutul recent, știm cu ce consecințe, își vor asuma decizia asta, eu sper să nu ne întoarcem în trecut și din punct de vedere economic, și din punct de vedere social, pentru că o astfel de înțelegere politică nu văd ce ar putea aduce bun și modernizator României atâta vreme cât am văzut ce înseamnă o guvernare PSD și am văzut cum s-a sfârșit acea înțelegere la vremea respectivă, dar, încă o dată, fiecare își asumă deciziile politice și le va suporta în consecință”, a adăugat Dacian Cioloș, care susține că PNL și PSD deja discută despre împărțirea ministerelor.