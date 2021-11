Dacian Cioloș (USR): Dacă PNL se duce cu PSD, ne vom face treaba din opoziție atât cât vom putea. Asta cu flexibilizarea am tot auzit-o, dar încă nu știm ce înseamnă și în ce direcție vrea să o ia PNL (VIDEO)

USR va merge în opoziție dacă PNL formează o majoritate parlamentară cu PSD, a declarat Dacian Cioloș, marți seară, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, unde a subliniat că „e un moment al adevărului, într-un fel sau altul, și măcar o să știm cum stăm”.

Dacian Cioloș (USR), pe B1 TV: Vom vedea acum dacă modernizarea asta a PNL înseamnă o reapropiere de PSD și de stilul lor de a face politică

„Ieșirea USR de la guvernare din motivul acesta s-a făcut. Noi am văzut că trece timpul și nu reușim să livrăm rezultate. Mai mult, nu livrăm rezultate, dar apar pe agenda Guvernului ordonanțe de urgență care continuă să împarte bani la nivel local după aceeași lipsă de criterii pe care am văzut-o și la PSD înainte. E un moment al adevărului, într-un fel sau altul, și măcar o să știm cum stăm, și măcar o să știe și cetățenii români cum stau cu partidele politice vechi. Unele dintre ele – și mai ales PNL spunea că e capabil să se modernizeze, să se reînnoiască. Vom vedea acum dacă modernizarea asta înseamnă o reapropiere de PSD și de stilul lor de a face politică și ne vor lăsa singuri practic în opoziția asta, pe partea care dorește modernizarea României și schimbarea felului de a face politică”, a declarat Dacian Cioloș.

Potrivit președintelui USR, partidul va merge în opoziție dacă PNL ajunge la o înțelegere cu PSD.

„Așa cum mă uit pe eșicherul politic din România, dacă PNL se duce cu PSD, și am văzut, încă o dată, ce pretenții are PSD, creșteri de alocații, de pensii de salarii, nu se spune nimic de cum relansăm economia, cum menținem locuri de muncă, ci doar creșteri ale cheltuielilor publice, ca să nu mai vorbim de reforma în justiție, eu nu mă aștept să facă un guvern PNL-PSD reforma în justiție după ce PSD e cel care a aruncat în aer justiția din România în ultimii ani, nu mă aștept să construiască spitale un guvern PNL-PSD după ce PSD a întârziat ani de zile investiții în educație și în sănătate, și atunci USR rămâne singurul partid cu adevărat pro-european, care militează pentru statul de drept, pentru independența justiției, care vrea investiții, care a și lucrat de altfel pe elaborarea PNRR, care ar trebui să aducă bani în țară, dar care are și acolo un pachet de reforme, și ne vom face treaba din opoziție atât cât vom putea”, a adăugat Dacian Cioloș.

PNL a flexibilizat oficial mandatul de negociere pentru formarea unei majorități parlamentare, conform anunțului făcut marți seară de Florin Cîțu chiar în timp ce Dacian Cioloș se afla în studioul B1 TV.

„Eu nu am mai multă claritate, adică asta cu flexibilizarea mandatului am tot auzit-o, dar încă nu știm ce înseamnă flexibilizarea și în ce direcție vrea să o ia PNL. Am înțeles că vor un Guvern cât mai rapid. Păi dacă voiau un Guvern cât mai rapid, dădeau un mandat premierului desemnat Ciucă încă de acum 10 zile să negocieze o majoritate”, a fost reacția președintelui USR.