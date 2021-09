Dan Barna: Oricât se va strădui DLAF, aflată în subordinea premierului, să taie în segmente verificarea activității mele pentru a plasa știri negative la fiecare moment politic sau electoral important, Florin Cîțu tot nu va recâștiga sprijinul USR PLUS

Dan Barna, copreședintele USR PLUS, a reacționat la vestea că DLAF a sesizat DNA în ceea ce privește proiectul pe fonduri europene care a avut ca beneficiar firma sa, context în care fostul vicepremier a atras atenția că vestea a venit astăzi, „când avem în linie dreaptă o moțiune care va confirma că actualul premier nu mai are susținere”.

Dan Barna: „Este doar un film în permanentă reluare la câteva luni pe care îl tot vedem împreună de trei ani”

„Oricât se va strădui DLAF, o instituție aflată în subordinea premierului, să taie în segmente verificarea activității mele pentru a plasa știri negative la fiecare moment politic sau electoral important, premierul Cîțu tot nu va recâștiga sprijinul USR PLUS. Am cerut în mod repetat, încă de acum trei ani, ca orice dosar să fie procesat și trimis la DNA astfel încât să fie lămurite toate chestiunile asupra cărora există semne de întrebare. Până acum, s-a confirmat că am avut dreptate de fiecare dată când am zis că nu am nimic de ascuns și nimic de care să mă tem”, a scris Dan Barna, marți, pe Facebook.

El susține că la singura interacțiune pe care a avut-o direct cu cei de la DLAF, în 11 martie, reprezentanții structurii i-au transmis că încheiaseră verificările și că vor trimite constatările la DNA.

„La singura interacțiune avută direct cu cei de la DLAF, în 11 martie, când am răspuns la solicitarea de clarificări, mi-au transmis că încheiaseră verificările și vor trimite la DNA constatările. Le-am cerut și eu sa facă lucrul acesta pentru a încheia această poveste fără sfârșit. Au comunicat și public acest lucru ca „s-a trimis la DNA”. Astăzi aflu și eu din presă că DLAF a păstrat, a pus deoparte, o bucată din verificarea inițială, pentru zile negre și nevoi urgente de comunicare negativă, ca să se mai poată genera încă o știre de genul „s-a trimis la DNA ceva cu Barna”. Asta se întâmpla azi când avem în linie dreaptă o moțiune care va confirma că actualul premier nu mai are sustinere. Nu este nimic nou, nu e nimic diferit de ceea ce era și ce am clarificat deja de luni de zile. Este doar un film în permanentă reluare la câteva luni pe care îl tot vedem împreună de trei ani”, a adăugat Dan Barna.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a amintit că în iunie DNA a clasat dosarul pe care îl redeschisese în campania din 2019.

„Între timp în iunie anul acesta DNA a clasat dosarul redeschis în campania electorală din 2019, constatând că fapta nu există și a răspuns în numeroase rânduri la întrebările presei că nu am nici un fel de calitate în niciunul dintre dosare. Obiectivul nostru este rezolvarea rapidă a crizei politice și revenirea la o guvernare stabilă și eficientă. Ea este posibilă, însă fără Florin Cîțu. Actualul premier, coordonator al unei campanii de vaccinare eșuată, autor direct și moral al crizei politice, trebuie să plece cât mai rapid. Pentru binele românilor și al României”, a conchis copreședintele USR PLUS.