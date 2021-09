Dan Barna: Stelian Ion a depus un efortul supraomenesc sub o presiune extraordinară / Florin Cîțu trebuie să devină istorie (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna, colider USR PLUS, a fost alături de Stelian Ion la plecarea acestuia de la Ministerul Justiției. Barna l-a lăudat pe Ion pentru „efortul supraomenesc pe care l-a făcut sub o presiune extraordinară” și pentru că „a reușit să rămână vertical, să păstreze acele principii atât de importante legate de independența Justiției”. Barna a mai spus că Guvernul nu mai poate continua cu Florin Cîțu premier și dacă PNL nu vine cu o nouă propunere de prim-ministru, atunci USR PLUS va depune moțiune de cenzură zilele viitoare.

Dan Barna, laude pentru Stelian Ion, critici pentru Florin Cîțu

„Am venit aici pentru a fi alături de colegul și prietenul meu, ministrul Stelian Ion, la încheierea intempestivă a unui mandat în care nu a făcut decât să încerce să transforme angajamentele USR PLUS și ale coaliției în realitate. Ce am văzut ieri, acuzațiile ridicole ale premierului conform cărora Ion nu a desființat SIIJ, că nu a dat aviz pe un document care nu ajungese la Minsterul Justiției arată că actualul cabinet nu mai poate continua. Ieri a fost o decizie în unanimitate a Biroului Național prin care Cîțu nu mai are sprijinul nostru politic. Adunăm semnături și zilele următoare vom depune o moțiune de cenzură.

Sperăm ca acest premier să devină un premier în istorie, să aibă acolo o poză frumoasă la Palatul Victoria. Această coaliție poate să continue și așteptăm PNL să propună un om serios, competent, care are propietatea şi valoarea propriului cuvânt, că asta a fost, de fapt, problema de fond de mai multe luni de zile.

Nu mai putem continua cu premierul Florin Cîțu.

Considerăm că această guvernare nu mai are majoritate parlamentară, cele 80 de voturi ale USR PLUS nu mai susțin Cabinetul Florin Cîțu.

Am vrut să fiu alături de Stelian pentru a-i mulțimi pentru efortul supraomenesc pe care l-a făcut sub o presiune extraordinară mai multe luni și a reușit să rămână vertical, să păstreze acele principii atât de importante legate de independența Justiției”, a declarat Dan Barna.