David a explicat cum s-a transformat „dintr-un ministru al reformei într-un ministru al crizei”: „După ce mi-am asumat mandatul, s-a descoperit grozăvia”. Când va începe reforma în Educație (VIDEO)

Traian Avarvarei
08 sept. 2025, 15:05
David a explicat cum s-a transformat „dintr-un ministru al reformei într-un ministru al crizei”: „După ce mi-am asumat mandatul, s-a descoperit grozăvia”. Când va începe reforma în Educație (VIDEO)
Daniel David, ministrul Educației. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Daniel David, ministrul Educației, a explicat luni, în prima zi de nou an școlar, cum s-a transformat dintr-un ministru al reformei în unul al austerității. David a spus că traversăm o perioadă de criză, deci măsurile și în Educație nu puteau fi decât dificile. Dar după ce situația fiscal-bugetară a țării se va îndrepta, vor ajunge și la reformele promise.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Cuprins

  • Ce a spus David despre măsurile de austeritate în Educație
  • Ce a spus David despre discuțiile dintre Nicușor Dan și profesorii protestatari

Ce a spus David despre măsurile de austeritate în Educație

„În primul rând, cred că primul care a spus acest lucru (că nu sunt măsuri de reformă, ci de austeritate) am fost eu și am spus-o înainte de 8 iulie. Eu am venit la al doilea mandat ca un ministru al reformei, că coaliția a promis o reformă de fond în Educație – sistemul nostru de educație nu funcționează bine – și am asumat Raportul QX pe care l-am făcut și am acceptat să am un al doilea mandat.

Problema e că la câteva zile s-a descoperit grozăvia, ca să spun așa: problemele financiare, fiscale care puneau la risc țara, puneau la risc nu doar bursele, salariile noastre, ci și pensiile, salariile, ajutoarelor sociale și dintr-un ministru al reformei m-am transformat într-un ministru de austeritate, un ministru al crizei.

Și eu am fost primul care a spus: atenție, măsurile care au fost luate nu sunt de reformă, ci de criză.

Eu ce pot să fac, ca ministru al Educației, e să mă asigur că aceste măsuri de criză sunt filtrate educațional, adică nu luăm niște măsuri care nu sunt luate în nicio țară vest-europeană și măsuri care nu există niciunde.

Să ne gândim pentru anul viitor, pe măsură ce ne stabilizăm și ieșim din logica de criză fiscal-bugetară, cum implementăm și reformele de care avem nevoie”, a declarat Daniel David, pentru B1 TV

Acesta a precizat apoi că efortul de reformare va implica un dialog, la care vor lua parte și profesorii, părinții, reprezentanții elevilor și autoritățile locale. Negocierile vor începe chiar de zilele următoare: „Soluția e să nu încercăm să ne blocăm unii pe alții, că nu ajungem niciunde, ci să construim împreună pentru viitor”.

Ce a spus David despre discuțiile dintre Nicușor Dan și profesorii protestatari

Daniel David a mai spus că nu a fost la discuțiile de azi de la Cotroceni deoarece el a vorbit chiar de mai multe ori cu sindicaliștii: „Mi-am făcut datoria de ministru; de data asta, discuția e la un alt nivel. Eu pot să mă implic la un anumit nivel, (…) dar nu-mi aparține decizia. Decizia e la un nivel mai înalt, coaliție, medierea președintelui și mă bucur că președintele se implică”.

Ministrul Educației a mai declarat că elevii au fost primiți astăzi în școli, chiar dacă probabil n-au fost peste tot festivități. Oricum, festivismul n-ar trebui să fie caracteristic acestor perioade dificile, a mai afirmat ministrul. Și tocmai de aceea, a continuat David, și el a ales să nu meargă la nicio școală azi pentru a ține vreun discurs: „Măsurile luate sunt măsuri de criză, țara trece prin probleme majore, și noi în domeniu avem aceste probleme și trebuie să ne focalizăm pe aspectul de funcționare, nu pe cel de festivism”.

`
