Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD: „PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni de zile, asta să fie limpede!"/„Atitudinea colegilor noștri de la USR trebuie categoric revizuită"

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD: „PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni de zile, asta să fie limpede!”/„Atitudinea colegilor noștri de la USR trebuie categoric revizuită”

Elena Boruz
11 aug. 2025, 13:18
Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD: „PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni de zile, asta să fie limpede!”/„Atitudinea colegilor noștri de la USR trebuie categoric revizuită”
sursă foto: captură YT

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a făcut declarații, luni, înaintea ședinței Biroului Permanent Național al PSD.

Politicianul a vorbit despre faptul că Partidul Social Democrat nu are de gând să iasă de la guvernare, după un timp atât de scurt, dar și despre cum ar sta lucrurile și cum ar fi atmosfera în coaliția de guvernare, în cazul în care USR nu ar exista.

Cuprins:

  • Daniel Zamfir: „Nu cred că este într-o logică firească să discutăm despre ieșirea PSD de la guvernare”
  • Ce a declarat liderul senatorilor PSD despre USR

Daniel Zamfir: „Nu cred că este într-o logică firească să discutăm despre ieșirea PSD de la guvernare”

Zamfir a declarat că nu există varianta ca PSD să iasă de la guvernare, după două luni, mai ales având în vedere că membrii PSD sunt mult mai numeroși decât cei PNL și USR la un loc.

„Astăzi analizăm (dacă PSD ar trebui să mai rămână la guvernare sau nu – n.r.). PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni de zile, asta să fie limpede, cu atât mai mult cu cât PSD are astăzi parlamentari mai mulți decât PNL și USR la un loc. Așa că nu cred că este într-o logică firească să discutăm despre ieșirea PSD de la guvernare. Ați văzut că în ultimele zile a existat o oarecare stare de nemulțumire în rândul colegilor noștri cu privire la atitudinea unor parteneri de guvernare”, a spus Zamfir înainte de ședința Biroului Permanent Național al PSD, conform agerpres.

Ce a declarat liderul senatorilor PSD despre USR

Politicianul a fost întrebat dacă nu cumva lipsa USR în coaliția de guvernare ar fi fost un plus. Acesta a declarat că atitudinea membrilor USR este una nepotrivită.

„E bună întrebarea. La nivel personal, cred că da. (…) Nu discutăm noi acum pe cine să excludem și pe cine să mai aducem la guvernare. Cert este că atitudinea colegilor noștri de la USR trebuie categoric revizuită. Vă aduc aminte că încă de la începutul acestei colaborări, atitudinea lor a fost una – haideți să spun – mai soft, lipsită de respect”, a adăugat Zamfir, potrivit aceleiași surse.

