Acasa » Politică » Dragos Sprînceană a dezvăluit motivul pentru care l-a invitat pe Călin Georgescu la Mar-a-Lago: „Este singurul pe care l-am rugat eu să vină, dar m-a refuzat”

Dragos Sprînceană a dezvăluit motivul pentru care l-a invitat pe Călin Georgescu la Mar-a-Lago: „Este singurul pe care l-am rugat eu să vină, dar m-a refuzat”

Ana Maria
13 feb. 2026, 00:00
Sursa foto: Colaj foto B1tv.ro
  1. De ce a refuzat Dragoș Sprînceană să se implice în AUR
  2. Cine este Dragoș Sprînceană
  3. Cum răspunde George Simion acuzațiilor

Omul de afaceri Dragoș Sprînceană a declarat la RTV că l-a invitat personal pe Călin Georgescu în Statele Unite, deoarece oficialii americani ar fi avut informații că acesta avea șanse mari să câștige alegerile din România.

Domnul Călin Georgescu este singurul pe care l-am rugat eu să vină, dar m-a refuzat. Am fost pus în legătură cu el în 2024, i-am spus că am înțeles că are șanse mari să câștige și că vrem să vină la Mar-a-Lago. Din diverse motive a refuzat, dar eu am verificat la State Department și am înțeles că nu avea viză”, a spus Sprînceană la RTV.

De ce a refuzat Dragoș Sprînceană să se implice în AUR

Dragoș Sprînceană a explicat că, deși a primit mai multe propuneri să se alăture partidului AUR, nu a acceptat niciodată:

Nu aș fi fost membru AUR, mi s-a propus de mai multe ori să intru în acel partid. Nu mesajul e problema, ci oamenii. Nu pot să fac parte dintr-un astfel de partid”, a declarat el.

El a mai povestit și despre experiențele neplăcute legate de cererile liderului AUR:

La început domnul Simion mi-a cerut doar un spital mobil. Când spune să îl ajuți cu un spital mobil și apoi spune că costă un milion de euro și eu m-am simțit înșelat. Au fost cereri să îl duc la Mar-a-Lago și am refuzat toate cererile din România, fiindcă nu vreau să mă asociez cu niciun partid. Nu există să plătești o taxă de acces. Ori ești membru ori ești invitat al membrului. Dacă sunteți invitat, eu trebuie să vă fac copie după buletin să o dau la Secret Service”, a mai menționat omul de afaceri, potrivit Știripesurse.

Cine este Dragoș Sprînceană

Născut în România și stabilit în SUA încă de la 22 de ani, Dragoș Sprînceană face parte din Comitetul Executiv al Partidului Republican din Palm Beach și se prezintă ca un apropiat al președintelui Donald Trump.

De curând, Sprînceană a susținut că George Simion ar fi încercat să influențeze deciziile SUA astfel încât România să fie scoasă din programul Visa Waiver.

Cum răspunde George Simion acuzațiilor

Liderul AUR neagă orice implicare și a postat un videoclip în care explică poziția sa:

Le fuge pământul de sub picioare. Pentru că în momentul în care vom ajunge la putere, tot adevărul din ultimii 10-20 de ani va fi cunoscut fiecărui român. Asta vă promit eu. N-am fost în discuții în stare de ebrietate și nu am scos România din programul Visa Waiver. Vă dați seama, nici nu e nevoie să vă spun. Ei fac toate aceste lucruri ca să ne obosească. Am o veste proastă pentru voi la început de săptămână, băieții. Noi nu obosim, noi nu cedăm și mergem înainte. Și în spatele nostru sunt milioane de români care s-au trezit în conștiință și care înțeleg că ceea ce v-a deranjat a fost raportul necruțător din Congresul Statelor Unite, care a spus negru pe alb că puterea din România nu este legitimă”, a spus Simion.

