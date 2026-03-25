Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că un guvern minoritar PNL-USR susținut din opoziție de AUR ar fi catastrofal pentru România și că dacă partidele din coaliția actuală nu găsesc o soluție de a guverna în continuare împreună, „ne vom duce în gard”.

Kelemen Hunor avertizează asupra riscului unei „greșeli uriașe”

„Ar fi catastrofal (guvern minoritar PNL-USR din opoziție de AUR, n.r.), deci nu trebuie să ajungi până acolo. Din punctul meu de vedere, nu există alternativă la formula actuală. Sau dacă cauți o alternativă, trebuie să fie tot un guvern majoritar. Un guvern alcătuit în două partide și susținut de cine apucă și cine când are timp și chef, eu cred că astăzi, pentru România, ar fi o greșeală uriașă.

Eu încă mai sper că aceste tensiuni, conflicte, chiar și neînțelegeri din coaliție, după sărbătorile pascale, pot fi rezolvate cu înțelepciune, fiindcă asta a fost misiunea noastră: să mergem împreună. Avea dreptate președintele Dan când zicea că această coaliție este condamnată să muncească, să meargă împreună”, a declarat Kelemen Hunor, potrivit

Kelemen Hunor: Să găsim împreună o soluție, altfel ne vom duce în gard

Întrebat ce soluții vede pentru rezolvarea crizei guvernamentale, liderul UDMR a răspuns: „Dialogul, argumente, rațiunea, astea sunt soluțiile. Astăzi, când discutăm despre coaliție și la această oră și sunt aceste tensiuni, atunci nu există altceva decât să te așezi la masă. Poate că e nevoie de câteva zile, de două-trei săptămâni, până după sărbătorile pascale, și să găsim împreună o soluție, altfel ne vom duce în gard. Nu dorim acest lucru”.