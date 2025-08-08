Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri decretul prin care ia act de vacantarea funcției de vicepremier, după demisia lui Dragoș Anastasiu.
Anastasiu își anunțase retragerea din Guvern pe 27 iulie, la câteva zile după apariția în presă a informațiilor privind implicarea sa într-un dosar de corupție, deschis în urmă cu mai mulți ani, în perioada în care conducea o companie de transport persoane. Demisia lui Dragoș Anastasiu a avut loc după ce președintele Nicușor Dan a transmis că faptele prezentate în spațiul public sunt grave.
Administrația Prezidențială a transmis vineri, printr-un comunicat, că președintele a semnat decretul de constatare a vacanței funcției de membru al Guvernului, deținută până acum de Michael-Dragoș Anastasiu în calitate de viceprim-ministru.
Dragoș Anastasiu a precizat că premierul nu i-a cerut să demisioneze, ci a fost o decizie proprie.
Întrebat când a vorbit prima și ultima dată cu premierul de la izbucnirea controverselor privind mituirea unei inspectoare ANAF, Dragoș Anastasiu a precizat:
“Sincer nici nu mai știu, pentru că am vorbit în fiecare zi. Ultima dată cred că acum 2-3 ore. M-a întrebat ce cred, i-am spus ce cred. Decizia este a mea. Punct. El a spus că respectă decizia mea”.
Dragoș Anastasiu a explicat în cadrul conferinței de presă de la Palatul Victoria de ce nu a reclamat mai devreme în spațiul public sau autorităților presiunile făcute de inspectoarea ANAF, după ce a acceptat inițial să îi ofere acesteia mită sub forma unui contract de consultanță.
Acesta a subliniat că după un compromis inițial, problema nu a mai fost „pe radarul său”:
“Nu a mai fost neapărat pe radarul meu, a fost pe alt radar. Dar nu asta este problema. În contextul în care a existat la toți colaboratorii mei frica de controale și de șantaj nu au considerat posibil a face pașii necesari. Că trebuiau să se facă? Vă dau dreptate, așa este. Asta a fost atmosfera în care business-ul din România s-a desfășurat în perioada respectivă. Nu spun că toată lumea a făcut la fel, nu spun că toată lumea a fost presată, nu asta spun, eu vă spun la noi în companie și cred din miile de mesaje pe care le-am primit că asta a fost aatmosfera generală. Nu mă scuz, nu mă justific, v-am dat imaginea de atunci”.