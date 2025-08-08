B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Președintele Nicuşor Dan a aprobat demisia lui Dragoş Anastasiu

Președintele Nicuşor Dan a aprobat demisia lui Dragoş Anastasiu

George Lupu
08 aug. 2025, 12:23
Președintele Nicuşor Dan a aprobat demisia lui Dragoş Anastasiu
Conferinta de presa organizata de vicepremierul Dragoș Anastasiu la sediul guvernului Romaniei, in Bucuresti, 27 iulie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri decretul prin care ia act de vacantarea funcției de vicepremier, după demisia lui Dragoș Anastasiu.

Cuprins

  • Decretul semnat de Nicușor Dan, după demisia lui Dragoș Anastasiu
  • Ce a precizat Dragoș Anastasiu

Decretul semnat de Nicușor Dan, după demisia lui Dragoș Anastasiu

Anastasiu își anunțase retragerea din Guvern pe 27 iulie, la câteva zile după apariția în presă a informațiilor privind implicarea sa într-un dosar de corupție, deschis în urmă cu mai mulți ani, în perioada în care conducea o companie de transport persoane. Demisia lui Dragoș Anastasiu a avut loc după ce președintele Nicușor Dan a transmis că faptele prezentate în spațiul public sunt grave.

Administrația Prezidențială a transmis vineri, printr-un comunicat, că președintele a semnat decretul de constatare a vacanței funcției de membru al Guvernului, deținută până acum de Michael-Dragoș Anastasiu în calitate de viceprim-ministru.

Dragoș Anastasiu a precizat că premierul nu i-a cerut să demisioneze, ci a fost o decizie proprie.

Întrebat când a vorbit prima și ultima dată cu premierul de la izbucnirea controverselor privind mituirea unei inspectoare ANAF, Dragoș Anastasiu a precizat:

“Sincer nici nu mai știu, pentru că am vorbit în fiecare zi. Ultima dată cred că acum 2-3 ore. M-a întrebat ce cred, i-am spus ce cred. Decizia este a mea. Punct. El a spus că respectă decizia mea”.

Ce a precizat Dragoș Anastasiu

Dragoș Anastasiu a explicat în cadrul conferinței de presă de la Palatul Victoria de ce nu a reclamat mai devreme în spațiul public sau autorităților presiunile făcute de inspectoarea ANAF, după ce a acceptat inițial să îi ofere acesteia mită sub forma unui contract de consultanță.

Acesta a subliniat că după un compromis inițial, problema nu a mai fost „pe radarul său”:

“Nu a mai fost neapărat pe radarul meu, a fost pe alt radar. Dar nu asta este problema. În contextul în care a existat la toți colaboratorii mei frica de controale și de șantaj nu au considerat posibil a face pașii necesari. Că trebuiau să se facă? Vă dau dreptate, așa este. Asta a fost atmosfera în care business-ul din România s-a desfășurat în perioada respectivă. Nu spun că toată lumea a făcut la fel, nu spun că toată lumea a fost presată, nu asta spun, eu vă spun la noi în companie și cred din miile de mesaje pe care le-am primit că asta a fost aatmosfera generală. Nu mă scuz, nu mă justific, v-am dat imaginea de atunci”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Schimbări majore la Pilonul II de pensii / Românii nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată după pensionare/ Explicațiile autorităților (VIDEO)
Politică
Schimbări majore la Pilonul II de pensii / Românii nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată după pensionare/ Explicațiile autorităților (VIDEO)
Controale la metrou! Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a făcut anunțul! Cine efectuează verificările
Politică
Controale la metrou! Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a făcut anunțul! Cine efectuează verificările
Nicuşor Dan recunoştea anul trecut că l-a votat pe Ion Iliescu în finala cu Vadim Tudor: ”Mai mult decât atât, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”
Politică
Nicuşor Dan recunoştea anul trecut că l-a votat pe Ion Iliescu în finala cu Vadim Tudor: ”Mai mult decât atât, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”
Guvernul discută un proiect de lege privind plata pensiilor private / Un nou împrumut pentru restaurarea unor obiective culturale
Politică
Guvernul discută un proiect de lege privind plata pensiilor private / Un nou împrumut pentru restaurarea unor obiective culturale
PSD, reuniune de urgență. Partidul decide luni dacă iese sau nu de la guvernare
Politică
PSD, reuniune de urgență. Partidul decide luni dacă iese sau nu de la guvernare
Oana Țoiu: România construiește un parteneriat strategic cu Ucraina. „Pace, democrații puternice și prosperitate”
Politică
Oana Țoiu: România construiește un parteneriat strategic cu Ucraina. „Pace, democrații puternice și prosperitate”
Sever Voinescu: Mereu statul român cumpără scump și prost, or când cumperi scump și prost, cumperi pentru că, undeva, cineva câștigă mult din povestea asta / Guvernul are mari inamici și ei operează inclusiv prin misiți ai lor din interiorul coaliției (VIDEO)
Politică
Sever Voinescu: Mereu statul român cumpără scump și prost, or când cumperi scump și prost, cumperi pentru că, undeva, cineva câștigă mult din povestea asta / Guvernul are mari inamici și ei operează inclusiv prin misiți ai lor din interiorul coaliției (VIDEO)
Sever Voinescu: Și peste 100 de ani o să dăm vina pe Iliescu? Nu e vina lui că Justiția nu funcționează. De fapt, nu suntem supărați pe Iliescu, ci pe noi înșine. În locul acestui spectacol al neputinței, ar trebui să vedem ce putem face (VIDEO)
Politică
Sever Voinescu: Și peste 100 de ani o să dăm vina pe Iliescu? Nu e vina lui că Justiția nu funcționează. De fapt, nu suntem supărați pe Iliescu, ci pe noi înșine. În locul acestui spectacol al neputinței, ar trebui să vedem ce putem face (VIDEO)
Ministrul Sănătății: „Am găsit resurse financiare pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate inițial în PNRR”. Câte spitale vor fi construite prin acest program (VIDEO)
Politică
Ministrul Sănătății: „Am găsit resurse financiare pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate inițial în PNRR”. Câte spitale vor fi construite prin acest program (VIDEO)
Alexandru Rogobete anunță o reformă sistemul sanitar: „Vorbim de peste 70 de măsuri administrative în domeniul sănătății, în perioada următoare” (VIDEO)
Politică
Alexandru Rogobete anunță o reformă sistemul sanitar: „Vorbim de peste 70 de măsuri administrative în domeniul sănătății, în perioada următoare” (VIDEO)
Ultima oră
14:32 - Lovitură grea pentru pensionarii din România! Este vorba despre recalcularea pensiilor! Ce decizie s-a luat: „Ne mint de la început”
14:29 - Newsweek: La care bănci și în ce orașe s-au virat banii pentru alocații și indemnizații? Când se încarcă?
14:26 - Bătrâni din Italia, păcăliți de o româncă. Femeia intra în casă, îi seda și îi jefuia
14:22 - Copil de 9 ani, din Dâmbovița, dat dispărut. Anunțul poliției
14:18 - Schimbări majore la Pilonul II de pensii / Românii nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată după pensionare/ Explicațiile autorităților (VIDEO)
14:02 - Anchetatorii i-au conturat profilul psihologic lui Emil Gânj. Criminalul din Mureș ar avea o inteligență peste medie
14:00 - Fraudă de 31.000 de euro pentru „ritual de împreunare cu iubitul”. Două vrăjitoare, percheziționate
13:39 - Amenzi de sute de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroporturi
13:26 - Oana Monea de la „Insula Iubirii” a avut probleme mari de sănătate: „Am trecut printr-o ușoară depresie și o ușoară semipareză”. Ce alte dezvăluiri a mai făcut ispita supremă
13:23 - Zelenski insistă asupra unei întâlniri trilaterale cu Putin și Trump