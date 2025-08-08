Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri decretul prin care ia act de vacantarea funcției de vicepremier, după demisia lui Dragoș Anastasiu.

Ce a precizat Dragoș Anastasiu

Anastasiu își anunțase retragerea din Guvern pe 27 iulie, la câteva zile după apariția în presă a informațiilor privind implicarea sa într-un dosar de corupție, deschis în urmă cu mai mulți ani, în perioada în care conducea o companie de transport persoane. Demisia lui Dragoș Anastasiu a avut loc după ce președintele Nicușor Dan a transmis că faptele prezentate în spațiul public sunt grave.

Administrația Prezidențială a transmis vineri, , că președintele a semnat decretul de constatare a vacanței funcției de membru al Guvernului, deținută până acum de Michael-Dragoș Anastasiu în calitate de viceprim-ministru.

Dragoș Anastasiu a precizat că premierul nu i-a cerut să demisioneze, ci a fost o decizie proprie.

Întrebat când a vorbit prima și ultima dată cu premierul de la izbucnirea controverselor privind mituirea unei inspectoare ANAF, Dragoș Anastasiu a precizat:

“Sincer nici nu mai știu, pentru că am vorbit în fiecare zi. Ultima dată cred că acum 2-3 ore. M-a întrebat ce cred, i-am spus ce cred. Decizia este a mea. Punct. El a spus că respectă decizia mea”.

Dragoș Anastasiu a explicat în de presă de la Palatul Victoria de ce nu a reclamat mai devreme în spațiul public sau autorităților presiunile făcute de inspectoarea ANAF, după ce a acceptat inițial să îi ofere acesteia mită sub forma unui contract de consultanță.

Acesta a subliniat că după un compromis inițial, problema nu a mai fost „pe radarul său”:

“Nu a mai fost neapărat pe radarul meu, a fost pe alt radar. Dar nu asta este problema. În contextul în care a existat la toți colaboratorii mei frica de controale și de șantaj nu au considerat posibil a face pașii necesari. Că trebuiau să se facă? Vă dau dreptate, așa este. Asta a fost atmosfera în care business-ul din România s-a desfășurat în perioada respectivă. Nu spun că toată lumea a făcut la fel, nu spun că toată lumea a fost presată, nu asta spun, eu vă spun la noi în companie și cred din miile de mesaje pe care le-am primit că asta a fost aatmosfera generală. Nu mă scuz, nu mă justific, v-am dat imaginea de atunci”.