Diana Buzoianu: Comasarea alegerilor nu este o luptă împotriva extremismului, ci o luptă împotriva democrației (VIDEO)

Comasarea alegerilor nu este o luptă împotriva extremismului și a AUR, ci o luptă împotriva democrației, a declarat deputata USR Diana Buzoianu, luni, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Diana Buzoianu (USR), pe B1 TV: Comasarea alegerilor, o luptă împotriva democrației

Întrebată despre argumentele liberalilor în privința comasării, deputata USR a spus: „Comasarea asta nu este nici o luptă împotriva extremismului, nici o luptă împotriva AUR, este o luptă împotriva democrației și a dreptului oamenilor de a merge la vot și de a vota conștient, informat. Practic, înjumătățim perioada de companiei. Știți ce duce cel mai rapid în cap toate mișcările astea extremiste? O guvernare responsabilă, o guvernare modernă, o guvernare care să nu crească taxele și să nu sărăcească oamenii, care să dea acces chiar în mod real oamenilor la educație, copiilor la educație”.

„O astfel de guvernare este cea care scade extremismul, nu ideea de comasare propusă de brelocul PSD, adică PNL, care astăzi desigur că încearcă să spună că are un dialog cu oamenii, dar dacă ar ieși pe stradă eu nu știu câți oameni ar spune, da, domne`, a fost bine că PNL a crescut taxele de trei ori în 2023, da, domne`, noi suntem cu PNL pentru că am văzut cum la guvernare cu PSD, după ce ne-au cerut votul că n-o să mai aducă PSD vreodată, acum fac exact ceea ce vrea Ciolacu”, a adăugat Diana Buzoianu.